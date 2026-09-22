Mar del Plata, 22 de septiembre de 2026. – El Mar del Plata Bureau recibió este martes la “Mención de Honor al Mérito Turístico”, una distinción entregada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, en reconocimiento a los 30 años de trayectoria de la institución y a su aporte sostenido al desarrollo y promoción turística de Mar del Plata.

El reconocimiento fue recibido en la sede del Honorable Senado de la Nación por el presidente del Mar del Plata Bureau, Lic. Nolberto Pezzati, acompañado por integrantes de la institución. La distinción pone en valor tres décadas de trabajo ininterrumpido y el rol del Bureau como primer Convention & Visitors Bureau de la Argentina, promoviendo a Mar del Plata como destino turístico y sede de congresos, convenciones, eventos y reuniones.

La “Mención de Honor al Mérito Turístico” es un reconocimiento anual otorgado por la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación para distinguir a personas, emprendedores, organizaciones e instituciones de todo el país que se hayan destacado por su contribución a la promoción, desarrollo y prestación de servicios turísticos, patrimoniales, gastronómicos y culturales.

En este marco, Maximiliano Abad postuló al Mar del Plata Bureau, cuya candidatura fue posteriormente aprobada por unanimidad, en virtud de sus 30 años de trayectoria y de su aporte a la promoción de Mar del Plata como sede del turismo de reuniones.

Como parte de la jornada, la delegación del Mar del Plata Bureau fue recibida por el senador Abad, quien compartió con sus integrantes de un almuerzo y una recorrida por distintos espacios emblemáticos del Congreso de la Nación, declarado Monumento Histórico Nacional.

Posteriormente, la comitiva participó del acto central de entrega de las distinciones, realizado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, senadores nacionales, representantes de las instituciones postuladas por las 24 provincias argentinas e invitados especiales.

Al recibir la distinción, Nolberto Pezzati expresó su satisfacción y destacó el valor del reconocimiento: “Recibir esta distinción nos produce una enorme felicidad. Después de 30 años de trayectoria, este tipo de reconocimientos nos alienta a seguir adelante. Refleja los logros alcanzados y nos motiva a continuar promoviendo nuevas iniciativas y propuestas para el crecimiento de la ciudad”.

Por su parte, el Senador Maximiliano Abad resaltó: “El orgullo de Mar del Plata se construye con esfuerzo y perseverancia, con la fuerza de quienes crean donde antes no había nada. Este es el ejemplo del Buró , que desde hace 30 años , trabajando incansablemente para promover el turismo durante todo el año en nuestra ciudad”.

Para el Mar del Plata Bureau, la distinción representa un reconocimiento a la labor sostenida de sus integrantes durante tres décadas y al compromiso del sector privado con el desarrollo turístico, económico y cultural de Mar del Plata, así como con el posicionamiento de la ciudad como destino de turismo de reuniones a nivel nacional e internacional.