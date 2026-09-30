Obras Sanitarias presentó una versión optimizada del sistema de atención online, que supera los esquemas tradicionales de mensajería, estandariza los trámites y ordena la gestión, manteniendo la cercanía.

Para utilizar el sistema, los usuarios deberán registrarse por única vez. Al ingresar los datos específicos en cada solicitud, el trámite se derivará de forma directa al área correspondiente y se habilitará un seguimiento —paso a paso— en tiempo real.

La nueva herramienta busca que cada vez más acciones y consultas comerciales puedan resolverse íntegramente de manera remota, sin traslados ni demoras y con acompañamiento personalizado.

Además, le permitirá a OSSE medir tiempos de respuesta para seguir mejorando la atención e incorporar nuevas funcionalidades basadas en la experiencia de los usuarios.

Vale destacar que se mantendrán los accesos rápidos de autogestión para consultas frecuentes, como verificación de deuda, actualización de comprobantes y descarga de facturas, que se podrán realizar al instante sin necesidad de iniciar sesión.

MEJORA CONTINUA

La renovación de la Oficina Virtual forma parte del plan de modernización digital denominado “OSSE Conecta”.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia integral de la empresa para certificar sus canales de atención bajo normas de calidad ISO, reafirmando el compromiso con la comunidad.