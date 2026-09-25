El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizó un Consejo Regional de Salud (CORESA) extraordinario en la Región Sanitaria VIII, ante la situación de fuerte tensión que atraviesa la red asistencial regional, con una creciente presión sobre los efectores públicos y dificultades en la disponibilidad de camas. El objetivo fue poner en común el diagnóstico de la situación y acordar mecanismos de articulación que permitan mejorar la respuesta de la red sanitaria regional.

El encuentro que tuvo lugar en Mar del Plata, reunió a autoridades provinciales encabezado por la Viceministra de salud, Alexia Navarro, la Directora Provincial de Redes y Regiones, Noelia López y el Director provincial de Hospitales, Nicolás Coliqueo; los intendentes de Gral Alvarado, Villa Gesell, San Cayetano, Partido de la Costa y General Guido; secretarios y secretarias de Salud de los municipios que integran la región; directores de hospitales provinciales; representantes de obras sociales; autoridades de PAMI, IOMA; y directores médicos de clínicas y sanatorios del distrito de Mar del Plata.

El diagnóstico sobre la situación de la red sanitaria regional fue compartido por las y los actores presentes, quienes destacaron la importancia de contar con un espacio de trabajo conjunto.

Este encuentro, además, permitió inaugurar un ámbito de diálogo, articulación y trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios y los distintos efectores de salud de la región, con el objetivo de fortalecer la integración de la red sanitaria y mejorar las respuestas frente a las demandas de atención.

En este marco, se acordó dar continuidad a este espacio con nuevas reuniones de trabajo para avanzar sobre ejes prioritarios para la región, entre ellos la implementación y el fortalecimiento del sistema de gestión de camas (SIGEC) y los circuitos de derivación y disponibilidad de camas, el desarrollo de herramientas de teleconsulta para facilitar el acceso y la articulación entre los equipos de salud, y el análisis de la situación de las obras sociales y su impacto en la demanda sobre el sistema público.

Cabe resaltar que ante la situación de alta demanda informada la semana pasada, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Oscar Alende” Continúa con el sistema en tensión, pero a través de diferentes mecanismos propios aún sostienen la atención, a pesar del aumento de la demanda, dando respuesta a las situaciones de mayor complejidad de toda la región.

El CORESA funciona como un espacio de coordinación sanitaria donde se comparten diagnósticos y se acuerdan estrategias para fortalecer la articulación y el funcionamiento de la red asistencial regional, permitiendo abordar los problemas de salud que atraviesan a una región de manera integral, poniendo en común la situación de los distintos efectores y municipios y coordinando respuestas entre los diferentes actores del sistema.