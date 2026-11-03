Buenos Aires, 2 noviembre (NA) — El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, compartió hoy una serie de pautas para quienes vayan a participar de la misa que el Papa León XIV oficiará frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre.

La ceremonia religiosa comenzará a las 10 y será presidida por el Sumo Pontífice desde un gran escenario montado especialmente para la histórica ocasión sobre la Plaza Belgrano, ubicada frente al Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján.

Para llegar allí, Robert Francis Prevost hará un recorrido previo a bordo del Papamóvil a lo largo de la Avenida Nuestra Señora de Luján.

«Recordá que el ingreso a la plaza es únicamente con invitación previa; si no disponés de una, los patios abrirán el martes 10 a las 16:00 por orden de llegada para seguir el evento en pantallas gigantes, con una vigilia y festival desde las 18:00 en el Parque San Martín», comunicó Alonso.

Según precisó, los operativos de tránsito y cortes vehiculares comienzan el próximo viernes, «cerrándose totalmente el acceso a la ciudad el martes 10 al mediodía».

El ministro de Axel Kicillof también informó que habrá siete accesos por ruta con estacionamiento para autos y micros, «desde donde se realizará una caminata de entre 3 y 8,5 kilómetros, o bien se podrá utilizar el Tren Sarmiento con frecuencias reforzadas».

A su vez indicó que estará permitido el uso de una mochila de hasta 15 litros con agua, comida, protector solar, abrigo, capa de lluvia y reposera.

Por el contrario, estará prohibido ingresar con vidrio, alcohol, mascotas, carpas y sombrillas.

«En todo el trayecto habrá 51 puestos de cuidado y 34 de hidratación asistidos por voluntarios con remera amarilla», destacó Alonso.

Agencia NA