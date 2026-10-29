Buenos Aires, 29 octubre (NA) — Docentes se manifestaron, este jueves, en el Obelisco y llevaron a cabo un paro general en todo el país para exigir justicia por el crimen de Nancy Godoy, la maestra hallada muerta en la provincia de Corrientes, caso por el que hay cinco detenidos, tres de ellos acusados de femicidio.

La decisión que logró movilizaciones a nivel federal fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto a otros gremios docentes como UTE, CEA, UEPC y SADOP, luego de que se encontrara el cuerpo de la mujer, después de varios días de rastrillajes.

Desde CTERA indicaron que la medida de fuerza se realizó con el fin de exigir justicia y esclarecer de lo sucedido, al mismo tiempo en que comunicaron que la adhesión fue «altísima» como hacía «mucho tiempo» no sucedía.

En el interior del país, sobre todo en escuelas públicas, la ausencia de clases fue significativa: por ejemplo, en la provincia de Córdoba, la Unión de Educadores cordobeces (UEPC) informó un acatamiento de entre el 67% y el 70% según datos oficiales, mientras que el gremio aseguró que la cifra fue superior al 90% en la capital.

Con respecto a los colegios privados, la adhesión al paro fue más dispar, aunque muchos establecimientos se sumaron al cese de tareas.

Según declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, los sindicatos tienen pensado tomar otras iniciativas vinculadas al pedido de justicia para Godoy, pero, hasta el momento, están coordinando con el sindicato correntino de docentes: «Todavía no hay nada definido», aseguraron.

El paro sin asistencia por 24 horas, sumado a la jornada de duelo de este jueves, se decretó para exigir una investigación con perspectiva de género para esclarecer el femicidio de la docente, además de mayores condiciones de seguridad y presupuesto en las escuelas rurales.

Nancy Godoy fue encontrada sin vida en la zona de los bañados, a cinco kilómetros de la estancia El Curupi, en la localidad correntina de Esquina. Por el momento, la justicia mantiene a cinco personas detenidas y sospechadas por el femicidio, mientras avanza la investigación del caso.

Agencia NA