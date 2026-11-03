MAR DEL PLATA.– La ciudad se prepara para una jornada de inmersión histórica y fantástica. El Medieval Fest celebrará una nueva edición en el bosque de Casa del Mar (Scaglia 5400, Villa García Uriburu) con entrada libre y gratuita. La propuesta, organizada por Medievales Mdp, invita a locales y turistas a disfrutar de un domingo diferente en familia, donde el público también podrá asistir caracterizado con atuendos de época y participar por premios.

La agenda principal del evento estará marcada por los impactantes combates de Bohurt (lucha medieval armada) a cargo de la agrupación Dragones Atlánticos, con los relatos del animador Gonzalo Patrone. Además, el predio contará con un patio gastronómico, feria de artesanías, combate soft interactivo para los visitantes y un concurso de fotografía.

Cronograma completo de actividades

12:00 | Apertura del festival e inicio de actividades continuas (arquería, juegos de rol y mercado).

13:00 | Primera ronda de combates medievales armados.

13:40 | Presentación de danzas tradicionales con Tribal Dance.

14:00 | Show de música celta en vivo por Buenas Olas.

15:00 | Segunda ronda de combates medievales armados.

15:30 | Concurso y desfile de vestuario medieval (con premiación a las mejores caracterizaciones).

17:00 | Combates grupales de Bohurt.

18:00 | Show de música irlandesa en vivo con Drunken Bards.

19:00 | Cierre del evento.

Experiencias interactivas en el bosque

Durante las siete horas del festival, los asistentes podrán sumarse a distintas estaciones recreativas distribuidas en el predio: