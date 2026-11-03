Seguimos bajo un ambiente húmedo y templado en el sudeste bonaerense. Después de un lunes primaveral, las condiciones tienen un cambio este martes.
El cielo se mantendrá entre cubierto a parcialmente nublado con viento predominante del sector noreste con temperaturas cercanas a los 17°.
Además, sobre el cierre de hoy y en gran parte del miércoles el ingreso de un débil frente frío activará un período de inestabilidad con lluvias en la región.
Se estima que el jueves el tiempo se recupere rápidamente con una jornada nuevamente primaveral.
Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a templado. Cielo cubierto a parcial nublado. Viento leve a moderado del sector noreste. La temperatura mínima se estima en 11° y la máxima en 17°.
Reporte @sebapagliarino