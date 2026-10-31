Buenos Aires, 31 de octubre (NA) — A días de la visita del papa León XIV, el Gobierno ultima los preparativos para la agenda que desarrollará durante su estadía de tres jornadas en el país y definió la presencia de funcionarios nacionales en las principales ceremonias religiosas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este lunes mantendrá el último encuentro de coordinación con la delegación del Vaticano para repasar por última vez el cronograma de actividades.

La reunión tendrá lugar por la tarde en el Palacio San Martín y contará con la participación del secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida, y Mara Gorini, colaboradora de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por parte de la Santa Sede estarán presentes integrantes de la Oficina de Viajes, entre ellos el responsable de coordinar el desplazamiento del pontífice y el conductor del papamóvil.

El encuentro permitirá repasar las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, además de ajustar los detalles logísticos de cada una de las paradas que realizará el Santo Padre.

En ese marco, el presidente Javier Milei lo recibirá en el Aeroparque Jorge Newbery, luego de su arribo desde Montevideo, y posteriormente mantendrá una reunión bilateral en Casa Rosada. Para cerrar la jornada, ambos participarán del evento previsto en el Palacio Libertad, donde el mandatario argentino tiene previsto tomar la palabra.

El lunes 9, Milei asistirá a la primera misa que brindará el papa en el país, en el Monumento a los Españoles. Se espera además la presencia de la totalidad del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a integrantes de su administración.

Tanto el acto en el Palacio Libertad como la ceremonia religiosa del lunes podrían ser transmitidos por cadena nacional, según indicaron fuentes oficiales.

La agenda continuará el martes 10 en Córdoba. Allí está prevista una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), oriunda de la provincia, además del gobernador Martín Llaryora y miembros de su Gabinete.

Durante la última jornada, en la visita del pontífice a la Basílica de Luján, el Gobierno estará representado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También asistirá el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Por su parte, Milei acompañará la partida del papa desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, prevista para las 14, cuando emprenda viaje hacia Perú para continuar con la última etapa de su gira por el continente.

En paralelo, desde el oficialismo aclararon que no habrá representación nacional en otras actividades de carácter pastoral y social incluidas en el cronograma, entre ellas la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, el encuentro con el clero en Córdoba y la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

La misma decisión alcanzará al encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA) y a la recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto.

Agencia NA