En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) efectuaron un allanamiento en la ciudad de Mar del Plata, donde identificaron a un hombre acusado de poseer material de Abuso Sexual Infantil (MASI).

La investigación se originó a solicitud de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, a cargo de la Dra. Trill, en el marco de una causa por contenido de índole sexual con menores involucrados.

A partir de las medidas investigativas dispuestas por la autoridad judicial, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de PFA concretó un allanamiento en un domicilio ubicado en el “Barrio El Progreso “vinculado a la investigación.

Durante el operativo, realizado en la calle Valentini, los uniformados constataron que una cuenta de Whatsapp de un teléfono celular contenía varios archivos ilícitos de video de abuso sexual infantil.

Ante este hallazgo, los efectivos realizaron la consulta con el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Bustos, que dispuso el secuestro del teléfono celular y la notificación de la formación de causa al hombre investigado argentino de 21 años de edad.

Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por la causa caratulada “Producción, comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”.

La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico [email protected]. Tu información puede ser fundamental para contribuir a la prevención e investigación de estos delitos.