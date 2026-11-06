La CGT Regional Mar del Plata-Batán expresa su apoyo y adhesión al reclamo que el Sindicato de Prensa de Mar del Plata lleva adelante junto a los gremios de Prensa de todo el país, en defensa de su Estatuto del Periodista Profesional.

Desde la central obrera expresaron que el gobierno nacional dispuso la derogación de esta norma que protege y regula una actividad fundamental para nuestra comunidad, cuya práctica libre sostiene otros pilares democráticos como el derecho a la información y la libertad de expresión.

El Estatuto del Periodista Profesional fue creado el 25 de marzo de 1944 a través del Decreto 7618/44 del entonces Secretario de Trabajo y Previsión de la Nación, Juan Domingo Perón, y luego ratificado en 1946 por el mismo Perón (como Presidente electo) a través de la promulgación de la Ley 12.908.

La CGT planteó que, dentro del paquete de medidas «regresivas» contra los trabajadores que el Congreso de la Nación votó el pasado 27 de febrero en el marco de la mal llamada «Ley de Modernización Laboral», se incluyó la derogación del Estatuto del Periodista a partir del 1° de Enero de 2027.

En ese marco, los sindicatos de Prensa de todo el país elaboraron un Nuevo Estatuto, que contempla los avances sociales y técnicos en la profesión, pero la Senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero impide que se reúna la Comisión de Trabajo que debe tratarlo.

«Por eso, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, reiteramos nuestro apoyo al Sindicato de Prensa de Mar del Plata y a los trabajadores que, además, son atacados por el Presidente de la Nación que alienta a ‘quemar en la hoguera‘ a periodistas y asegura que ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas‘», finalizó.