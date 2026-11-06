La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) expresa su más profunda preocupación ante la decisión de Aerolíneas Argentinas de excluir del cronograma de verano la ruta aérea directa que une esta ciudad y Mendoza.

La entidad sostuvo que en los últimos años, Mar del Plata se ha consolidado como un polo de referencia nacional para la industria vitivinícola, albergando encuentros de suma relevancia institucional y comercial. Eventos de jerarquía como la Chachingo Wine Fair —que ha celebrado cinco ediciones consecutivas en nuestro destino— convocan a miles de visitantes y referentes de la región cuyana y de todo el país.

En un comunicado, se alertó que la eliminación de este corredor aéreo directo pone en serio riesgo la continuidad y el crecimiento de estas iniciativas, afectando la logística de productores, sommeliers y turistas.

«Este fenómeno excede el ámbito de la estacionalidad turística: el desarrollo del enoturismo en la zona de Chapadmalal, con la radicación de bodegas mendocinas de reconocido prestigio y emprendimientos inmobiliarios con viñedos propios, demuestra que la cultura del vino se ha convertido en un motor de diversificación económica indispensable para Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredón», fundamentos de la entidad empresaria.

Para la Asociación «romper este puente aéreo significa darle la espalda a un sector productivo dinámico que nos elige como socios estratégicos».

A su vez, se destacó que las bodegas más importantes del país eligen permanentemente esta ciudad como escenario para el lanzamiento de sus productos, la realización de encuentros de alta gama, catas dirigidas y prestigiosas charlas. De este modo, reafirman el protagonismo de Mar del Plata dentro de la industria vitivinícola nacional.

«Lamentamos que nuestra aerolínea de bandera no contemple las necesidades de nuestra ciudad y resulte ajena a los múltiples emprendimientos, que con el esfuerzo de la actividad privada, han creado empleo y crecimiento», se expresó.

«Como institución, trabajamos fuertemente para consolidar a nuestra localidad como un destino activo durante los doce meses del año, generando beneficios no solo para nuestra actividad, sino para toda la economía local creando puestos de trabajo y desarrollo productivo. Para alcanzar este objetivo, la conectividad resulta fundamental. La adopción de medidas restrictivas por parte de la línea aérea nacional no contempla las necesidades de la región», continuó el comunicado.

En un contexto macroeconómico desafiante, resulta prioritario cuidar los flujos de conectividad que generan empleo, inversión y tracción turística de calidad durante todo el año. Por este motivo, «desde la AEHG apelamos a las autoridades de orden municipal, provincial y nacional para que arbitren los medios necesarios y lleven adelante gestiones urgentes ante Aerolíneas Argentinas orientadas a la reinstalación de la ruta directa entre Cuyo y Mar del Plata».