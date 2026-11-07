El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 9 y la Red Mar del Plata Entre Todos – Monitoreo ciudadano, presentaron el Informe de Monitoreo del Hábitat Urbano en el Partido de General Pueyrredon. El trabajo actualiza los relevamientos de 2016 y 2018 y analiza la gestión del suelo, la edificación privada y la producción de vivienda social.

Estuvieron presentes Patricio Gerbi, coordinador General de la Red; Paula Suero, secretaria del Colegio; Alejandra Cormons y Daniel Bertagno, directora Ejecutiva y director de Comunicación de la Red; la integrante de la Secretaría de Hábitat del CAUBA9, María José Díaz Varela y una de las co autoras la Dra. María Laura Canestraro.

Luego de agradecer a todos los que trabajaron en este proyecto tan interesante y resaltar la articulación entre entidades donde “se producen cuestiones virtuosas para generar información, hacerla pública y que la ciudadanía esté informada y se comprometa”, se explicó que el informe lo promovió el Colegio pero participaron otras entidades, como institutos de investigación, otros profesionales de otras disciplinas y facultades, colegios profesionales, instituciones intermedias.

Más población, más inquilinos y viviendas vacías

Según el Censo 2022, el Partido tiene 667.082 habitantes, un 7,8% más que en 2010; el 92,4% vive en Mar del Plata.

El 25,2% de las 343.188 viviendas está desocupado, sobre todo en la franja costera y el periurbano sur.

El 24,83% de los hogares alquila, y los hogares inquilinos crecieron un 50,25% desde 2010.

Normativa desactualizada

El informe señala la obsolescencia del Código de Ordenamiento Territorial (COT) y la práctica recurrente de conceder excepciones urbanísticas a proyectos inmobiliarios, en detrimento de una planificación sostenible, participativa e inclusiva.

Construcción en retroceso.

La edificación privada registra una fuerte retracción, mientras que la vivienda social estatal muestra un ritmo discontinuo, concentrado en las últimas décadas en tipologías de baja densidad sobre lote propio.

El informe propone como prioridad:

Actualizar el marco normativo local e integrar las políticas habitacionales con las de regulación del suelo.

Aplicar y reglamentar la Ley 14.449 para generar suelo urbano y políticas de vivienda asequible, tanto para compra como para alquiler.

Consolidar mecanismos de financiamiento de la infraestructura urbana, implementando las compensaciones urbanas en vinculación con un fondo de hábitat.

Desarrollar obras de servicios esenciales en barrios populares y zonas de expansión urbana.

El informe completo está disponible en www.mardelplataentretodos.org