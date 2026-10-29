En un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron a un hombre y desbarataron un punto de ventas de drogas al menudeo en la mencionada ciudad balnearia.

La presente investigación tuvo su origen en septiembre del corriente año a través de reiteradas denuncias anónimas registradas en el servicio de emergencias 911 sobre un inmueble ubicado en el barrio “Las Dalias”.

A partir del ello, la UFIJ de Estupefacientes de Mar del Plata a cargo de la Dra. Daniela Ledesma encomendó a los efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar Del Plata, la investigación del caso.

En consecuencia, los detectives comenzaron con las tareas de campo y los rastrillajes por la zona, constatando como indicaban las denuncias telefónicas, la existencia de una finca situada en la calle Los Cerezos al 3200 utilizada para la venta de cocaína al menudeo.

Con la profundización de las pesquisas, mediante filmaciones y fotografías, se identificó a un hombre como encargado de llevar adelante las maniobras ilícitas.

Con el cumulo probatorio obtenido, el Juzgado de Garantías N°5 Departamento Judicial Mar Del Plata a cargo del Dr. Gabriel Bombini ordenó el allanamiento del domicilio.

Durante el operativo, se logró la detención del investigado y se notificó de la causa a un hombre de nacionalidad chilena y mayor de edad.

Asimismo, se incautaron varias dosis de cocaína, elementos de estiramiento para la droga, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión, municiones de arma de fuego y tres teléfonos celulares.

El detenido, argentino de 40 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

Ante la presencia de movimientos sospechosos que pudieran estar vinculados con la elaboración o comercialización de estupefacientes, la ciudadanía puede aportar información llamando al 0800-333-7642, una línea de denuncia anónima, gratuita y de alcance nacional o, enviando un correo electrónico a la casilla [email protected]. Tu información puede ser clave para combatir este delito. Decí lo que sabés. Construí el país que querés.