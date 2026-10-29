La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó este jueves a un paro nacional docente y una jornada de duelo para este jueves 29 de octubre, tras la muerte de Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años que había desaparecido el 7 de octubre en Corrientes.

La medida de fuerza tendrá su correlación en Mar del Plata, ya que Suteba y FEB anunciaron que se plegarán a la medida.

En sinfonía, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) confirmó que el sector docente adherir a la medida de fuerza.

En un comunicado, el secretario adjunto a cargo de la Secretaría General del STM, Cristian Milasincic, expresó que «el sector docente llevará a cabo un paro por 24 horas de conformidad a lo dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina por el hallazgo sin vida de la docente y directora suplente Nancy Estela Godoy».

El caso generó conmoción en la comunidad educativa y motivó reclamos sindicales para exigir justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido: Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.

Su cuerpo fue hallado este miércoles, luego de más de tres semanas de búsqueda. La investigación judicial busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

Comunicado

«La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresa su profundo dolor e indignación ante la aparición sin vida de nuestra compañera Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela N° 626 del paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre», se indicó a través de un comunicado.

«Ante esta situación, la Junta Ejecutiva de CTERA convoca para el jueves 29 de octubre a una JORNADA NACIONAL DE DUELO, con PARO NACIONAL, MOVILIZACIONES Y ACCIONES EN TODO EL PAÍS, para exigir JUSTICIA POR NANCY ESTELA GODOY», se informó.