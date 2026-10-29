El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires rechazó las recientes declaraciones difundidas por la Vocería Presidencial, al considerar que presentan a la matrícula profesional y a las instituciones colegiadas como obstáculos para el ejercicio de la medicina y costos innecesarios para los profesionales. La entidad advirtió que estas afirmaciones distorsionan la función de los colegios, desinforman a la sociedad y menoscaban la dignidad del trabajo médico.

En un comunicado, el Colegio aclaró que “en la Provincia de Buenos Aires, los médicos residentes no abonan matrícula profesional ni aportes a la caja previsional”, por lo que cuestionó que desde el gobierno se vincule la situación de los profesionales en formación con supuestos costos obligatorios de colegiación que no se corresponden con la realidad provincial.

Asimismo, la institución volvió a rechazar la visión reduccionista que presenta a los colegios profesionales como una mera carga económica para los matriculados. En ese sentido, destacó que las entidades colegiadas, con respaldo constitucional, cumplen una función esencial en el control del ejercicio legal de la medicina, la defensa de la ética profesional y la protección de la calidad y seguridad de las prestaciones sanitarias. “La matrícula no es un simple trámite administrativo: constituye una garantía para la sociedad y un respaldo institucional para los médicos”, sostuvieron.

También, la institución advirtió sobre los riesgos de promover la desregulación en nombre de la “libertad” y señaló que “la posibilidad de elegir una cobertura de salud no debe confundirse con la obligación de contar con una matrícula habilitante para ejercer la profesión”. Según se expresó, equiparar ambas cuestiones “distorsiona el debate y debilita los mecanismos de regulación y control que protegen tanto a los pacientes como a los profesionales”.

“No existe verdadera libertad profesional cuando se debilitan las instituciones que respaldan a los médicos y se promueven condiciones de mayor precarización e indefensión”, afirmó la entidad. En esa línea, remarcó que “eliminar regulaciones sin considerar su función social y sanitaria no implica necesariamente ampliar derechos, sino que puede representar un retroceso en las garantías que sostienen el ejercicio responsable de la medicina”.

Finalmente, el Colegio de Médicos bonaerense reclamó responsabilidad en las comunicaciones oficiales y rechazó cualquier intento de desacreditar a las instituciones profesionales mediante afirmaciones que tergiversan su función. “Defender la colegiación es defender la dignidad del trabajo médico, el ejercicio legal de la profesión y el derecho de la población a recibir una atención sanitaria segura y de calidad”, concluyó.