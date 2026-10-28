Buenos Aires, 28 octubre (NA) — La Libertad Avanza (LLA) consiguió junto con bloques aliados firmar en la Cámara de Diputados un dictamen favorable sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberania Nacional, que se podra debatir en una sesión que se celebrará el próximo 12 de Noviembre.

La decisión se adoptó en un plenario de las comisiones de Defensa, de Relaciones Exteriores, y Legislación Penal, que presiden los libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán, y Laura Rodríguez Machado.

El oficialismo incorporó cambios para limitar las sanciones a las filiales de las empresas que operen en Malvinas, pero sin tener una participación relevante, en sintonía con una propuesta de Estados Unidos.

De ese modo, las sanciones quedarían concentradas en quienes tengan una participación directa en los proyectos cuestionados, como en el caso del proyecto Sea Lion, un proyecto de explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, de las empresas británicas Rockhopper y la israelí Navitas.

Uno de los puntos que se aceptos para que si no se pueda determinar el monto se pasaría a una sanción oscilaría entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, duplicando la multa original.

Además se incorporó el ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad, que esta integrada por el Presidente, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico.

Se incoporó la participación del titular de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, gobernadores y el Ministerio de Seguridad Interior como miembros no permanentes ante cuestiones críticas.

Se aceptó un pedido de la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional que será integrada por ocho legisladores y podrá hacer un seguimiento de esta ley..

Se modificó el artículo que sancionaba con penas de 5 a 12 años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública

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