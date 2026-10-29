Este sábado 31 de octubre, a partir de las 17, se celebrará una nueva edición de Halloween con actividades gratuitas en distintos espacios culturales de la ciudad y un cierre con el Festival Yeca en calle Olavarría.
La jornada reunirá propuestas culturales, experiencias temáticas, música y gastronomía, diseñadas para disfrutar en familia y recorrer de forma gratuita.
Programación en espacios culturales de la ciudad
De 17 a 23, distintos espacios culturales abrirán sus puertas con propuestas especiales de Halloween:
-Villa Victoria: Brujas. El parque se convertirá en un cementerio encantado, donde regresarán tres hermanas brujas. Habrá espectáculos musicales durante la jornada, puntos fotográficos, recorridos por el parque y música para bailar.
-Villa Mitre: Fantasmas. El parque se llenará de fantasmas y una ambientación inspirada en historias misteriosas. Además, Factory estará presente con DJs juveniles de su staff.
-Museo Castagnino: Mansión Zombie. Una experiencia inmersiva para recorrer una mansión de terror en la que cobran vida monstruos y cada cuadro esconde un personaje sorpresa.
-Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia: Animales Reanimados. Experimentos y criaturas escapadas de los laboratorios serán parte de esta propuesta, que incluye el recorrido Semáforo del Miedo, con tres niveles de intensidad para que cada visitante elija su propia experiencia.
-Biblioteca Leopoldo Marechal: Escuela Mágica y Hechicera. Los participantes podrán convertirse en aprendices de magia, atravesar el túnel del miedo y descubrir los secretos de una escuela encantada. Show a cargo del Yasomago, quien buscará escapar de sus miedos mediante trucos e ilusionismo. Esta propuesta es con entrada paga.
Festival Yeca Olavarría
De 20 a 23, el Festival Yeca se suma a las celebraciones en la calle Olavarría – desde Rawson a San Lorenzo- con un corredor gastronómico, feria de emprendedores, murga, la Guardia del Mar, pelotero, Club Vespa, personajes y estatuas vivas.
Además, habrá espectáculos musicales en distintos tramos de la calle, con artistas y bandas en vivo:
•Olavarría entre San Lorenzo y Avellaneda:
-20:30: Paguen el monotributo
-21:40: La Banda de Wally
-22:15: DJ Set
•Olavarría entre Alvarado y Castelli:
-20:00: Helter Skelter
-21:30: Río Trío Covers
-22:15: DJ Set Esposito Brothers
•Olavarría entre Rawson y Garay:
-20:15: Pablo Rabinovich
-21:15: Kanoa
-22:15: DJ Walter Martins