Mar del Plata dio un nuevo paso en el debate por la creación de un Museo del Deporte Marplatense. En el recinto de sesiones del Concejo Deliberante se llevó adelante una jornada de trabajo destinada a reunir propuestas de deportistas, dirigentes, clubes y entidades para avanzar en un proyecto que permita conservar y difundir el patrimonio deportivo de General Pueyrredon.

La iniciativa, impulsada por el concejal Ricardo Liceaga Viñas mediante el Decreto Nº 167/26, busca retomar una propuesta que ya tuvo intentos anteriores, en 1991 y 2021, pero que hasta el momento no logró concretarse.

“Hace rato se viene hablando de este museo. El distrito, su deporte, tiene una rica historia y por diferentes razones nunca se concretó”, señaló Liceaga Viñas al abrir el encuentro. En ese sentido, remarcó la importancia de escuchar a asociaciones, federaciones, deportistas, dirigentes y presidentes de clubes antes de definir los aspectos centrales del proyecto.

Entre los puntos que deberán resolverse figuran la ubicación física del museo, su organización, su funcionamiento y el esquema de administración. Según explicó el edil, actualmente existe un borrador, aunque su contenido quedará sujeto a los aportes que surjan de la jornada.

Del encuentro también participaron el presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), Sebastián D’Andrea, y la concejal Vilma Baragiola, además de representantes del ámbito deportivo local.

D’Andrea destacó la importancia de la propuesta para recuperar historias que forman parte de la identidad de la ciudad. “No sólo son las medallas o los podios, sino las historias de superación y resiliencia”, expresó, al plantear que el museo podría convertirse en una referencia para que las nuevas generaciones conozcan el recorrido de los deportistas marplatenses.

Un patrimonio que busca ser preservado

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que Mar del Plata cuenta con una extensa trayectoria deportiva, construida a través de clubes centenarios, instituciones barriales, competencias nacionales e internacionales, deportistas olímpicos, campeones mundiales y referentes de distintas disciplinas.

Sin embargo, buena parte de ese legado permanece disperso entre instituciones, colecciones privadas, archivos periodísticos y recuerdos familiares, con el riesgo de que materiales y testimonios históricos se deterioren o se pierdan con el paso del tiempo.

La creación del museo permitiría reunir, conservar, investigar, exhibir y difundir ese patrimonio, además de fortalecer la identidad deportiva local y reconocer el aporte de quienes contribuyeron a construirla.

Durante la jornada, los deportistas y representantes de las entidades presentes realizaron sus aportes con el objetivo de alcanzar consensos.

El próximo paso: un proyecto de ordenanza

De acuerdo con lo previsto, dentro de quince días comenzará la elaboración de un documento que reunirá las conclusiones y recomendaciones surgidas del encuentro. Ese material será la base de un proyecto de ordenanza que ingresará formalmente al Concejo Deliberante para su tratamiento en las comisiones internas.

De esta manera, la iniciativa busca transformar una propuesta que lleva décadas de debate en un proyecto concreto, con participación de los distintos sectores del deporte marplatense y definiciones sobre cómo preservar una parte significativa de la historia de la ciudad.