Los bancos tendrán varias jornadas sin atención al público durante noviembre, en un calendario que contempla el Día del Trabajador Bancario y feriados vinculados con la visita del papa León XIV.

El viernes 6 de noviembre las entidades financieras permanecerán cerradas por la celebración del Día del Trabajador Bancario. A esa jornada se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, días en los que no hay atención bancaria presencial.

En tanto, el lunes 9 se estableció un feriado nacional con motivo de la visita del pontífice, mientras que para el martes 10 se prevé un feriado bancario para todo el país, de acuerdo con lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina.

Por otra parte, todavía no está confirmado qué sucederá el miércoles 11 de noviembre. Para ese día la Presidencia decretó un feriado sólo para la provincia de Buenos Aires también debido a las actividades de León XIV y el sector bancario analiza la posibilidad de sumarlo a las jornadas sin actividad.

Durante los días sin atención presencial, los clientes podrán utilizar los canales digitales y los cajeros automáticos para realizar las operaciones habilitadas por esas vías.

A esto se debe agregar que el lunes 23 de noviembre es feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.