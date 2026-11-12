En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con la colaboración y participación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha publicado un Catálogo que reúne 80 sitios y experiencias imperdibles vinculados al turismo religioso en todo el territorio nacional.

Su objetivo es dar a conocer y descubrir la diversidad de expresiones de fe, el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, junto con las tradiciones que forman parte de la identidad argentina, mientras que promueve el desarrollo de los destinos e invita a viajar por el país.

Este catálogo ofrece un recorrido por el patrimonio espiritual de la Argentina a través de santuarios, templos y circuitos temáticos, reflejando la pluralidad cultural del país al integrar el catolicismo, el judaísmo, el islam, el budismo, las cosmovisiones originarias y la religiosidad popular —como las devociones al Gauchito Gil y la Difunta Correa—, además de incluir capítulos especiales dedicados al Camino de los Jesuitas y al Papa Francisco.

El turismo religioso constituye un segmento de relevancia a nivel mundial, con capacidad para dinamizar las economías locales, poner en valor el patrimonio y fortalecer las identidades culturales. Según estimaciones de ONU Turismo, cientos de millones de personas realizan viajes nacionales e internacionales motivados por la fe, las peregrinaciones y las prácticas espirituales.