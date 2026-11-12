Peñarol salió de Mar del Plata rumbo a Vicente López con buen suceso, ya que se impuso este miércoles por 79 a 75 a Platense para establecerse como el equipo que le da una pelea frontal al santiagueño Quimsa por el liderazgo de la Liga Nacional.

Es que con este triunfo los marplatenses se afirmaron en un récord positivo de 6-1 contra el 7-1 que ostenta La Fusión.

El Calamar saltó a la cancha enfocándose en la defensa para tratar de marcar el ritmo del partido. Sin embargo, la efectividad de la visita en los tiros de tres puntos le complicó las cosas a los locales, sacándole una pequeña distancia, cerrando este primer parcial abajo por un ajustado 17-19.

El segundo período comenzó igual de disputado, con Peñarol sosteniendo la ventaja en el marcador mientras el Calamar buscaba la manera de descifrar el planteo rival. A pesar de las buenas recuperaciones en defensa y algunas acciones individuales, a Platense le costó frenar el goleo de la visita. Los marplatenses mantuvieron la eficacia y estiraron un poco más la diferencia para irse al descanso arriba por 41-47.

Tras el descanso, el conjunto de Vicente López mostró una gran mejoría en la lucha bajo el aro. Dominando los rebotes, Platense generó varias segundas oportunidades que supo aprovechar para sumar en ataque. Sin embargo, Peñarol nunca bajó la guardia y sostuvo una presión constante en toda la cancha. Eso le permitió a los visitantes mantener el control y cerrar el tercer cuarto arriba por 56-64.

El cuarto tramo se mantuvo vibrante de principio a fin. Con una racha de varias conversiones seguidas, el Marrón logró destrabar el marcador y pasar a la delantera ante su gente. El encuentro quedó al rojo vivo y el resultado final continuó abierto hasta la última posesión, sentenciando una ajustada derrota por 75-79 tras un cierre para el infarto.

Informe y foto: Prensa Platense