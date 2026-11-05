La Ciudad de Buenos Aires se prepara para ser testigo de un acontecimiento histórico: la visita del papa León XIV. En ese marco, se estima que el evento atraerá, entre el 6 y el 10 de noviembre, a más de 1,24 millones de visitantes, de los cuales más de 240 mil serán turistas que se alojarán en la Ciudad (165 mil nacionales y 77 mil internacionales). A ellos se suma alrededor de 1 millón de excursionistas: visitantes que llegarán a la Ciudad por el día, sin quedarse a dormir, principalmente para participar de las celebraciones abiertas al público que se realizarán el 9 y el 10 de noviembre.

Además, se prevé un impacto económico superior a los u$s 88 millones, impulsado por la actividad de los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios.

“La visita del Papa León XIV representa un acontecimiento histórico para Buenos Aires y una oportunidad de encuentro para miles de personas que vivirán estos días con fe y esperanza. Nuestra Ciudad se prepara para recibir a quienes lleguen a compartir este momento tan significativo, con la responsabilidad y el compromiso que implica ser sede de un evento de esta magnitud”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco del evento, la Ciudad llevará adelante acciones vinculadas a la puesta en valor de su patrimonio arquitectónico. A partir de las 20 h, se realizará una iluminación artística especial en monumentos emblemáticos como el Obelisco, el Planetario, la Floralis Genérica, el Teatro Colón, el Puente de la Mujer, la Usina del Arte y el Cabildo. Además, se sumarán intervenciones lumínicas en 37 templos porteños, entre ellos la Catedral Metropolitana.

Por otra parte, los trabajadores que necesiten ingresar al perímetro de seguridad establecido deberán completar previamente una declaración jurada disponible en la web del Gobierno de la Ciudad.

Durante el fin de semana, Buenos Aires será escenario de distintas actividades que formarán parte de la visita:

Domingo 8

17 h – Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín, CABA.

17.20 h – Ceremonia de bienvenida en Casa Rosada, CABA.

17.50 h – Visita al Presidente de la República en Casa Rosada, CABA.

18.30 h – Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, CABA.

Lunes 9

9.15 h – Visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, Buenos Aires.

11.30 h – Santa Misa en el Monumento de los Españoles, CABA.

16.10 h – Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, CABA.

17.30 h – Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, CABA.

18.45 h – Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, CABA.

19.45 h – Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires, CABA.

Martes 10

10 h – Itinerario en Córdoba

16.55 h – Retorno a Buenos Aires.

20.15 h – Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, CABA.

Miércoles, 11 de noviembre

8 h – Visita al Complejo Penitenciario Federal, CABA.

Buenos Aires, un destino donde se encuentran la fe y la historia.

Buenos Aires cuenta con un importante patrimonio religioso vinculado con la tradición cristiana, que forma parte de su historia y de su identidad cultural. Iglesias, basílicas, catedrales y otros espacios de culto conforman un atractivo arquitectónico, histórico y espiritual para quienes visitan la Ciudad motivados por la fe.

En la previa de la visita papal, el Ente de Turismo ofrecerá una agenda especial de visitas guiadas gratuitas para recorrer distintos puntos de la Ciudad y conocer su patrimonio histórico y religioso. Entre las propuestas se destacan los recorridos por los Circuitos Papales de Monserrat y Flores, que repasan la vida y obra del papa Francisco, el Circuito Mama Antula y Huellas de la Fe.

La programación se completa con visitas por San Telmo y los templos de Palermo, que permitirán descubrir la historia, la arquitectura y las tradiciones de distintos barrios porteños. La visita del Papa representa una oportunidad para potenciar el interés por este patrimonio y promover recorridos que amplíen la estadía de los visitantes en la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumado a una variada agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 y continúa liderando por 15 años consecutivos el ranking ICCA en América, consolidando su infraestructura y capacidad en la realización y promoción de grandes eventos.