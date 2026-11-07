La visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá un significativo impacto en la actividad turística, con un importante movimiento de viajeros en distintas regiones del país. Según el relevamiento preliminar del Observatorio Argentino de Turismo (OAT) de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), se estima que hasta 7 millones de peregrinos participarán de los distintos actos previstos durante su visita, con un movimiento turístico que superaría los 3 millones de visitantes, entre turismo nacional e internacional.

El informe también registra un marcado crecimiento del turismo receptivo internacional, con un incremento de las reservas provenientes principalmente de Chile, Perú y Brasil.

En la Ciudad de Buenos Aires, se proyecta el ingreso de más de 1,2 millones de visitantes procedentes del interior del país y del extranjero, a lo que se sumará el público local que participará de los eventos masivos previstos en el itinerario papal. Para el fin de semana largo, se estima que la ocupación hotelera promediará el 75%.

En la provincia de Buenos Aires, Luján y el corredor oeste, directamente vinculados con la visita del Papa, concentran las mayores expectativas de convocatoria. Las búsquedas de alojamiento en Luján y sus alrededores crecieron más de un 1800%, y se espera una ocupación plena, con la llegada de al menos 2 millones de personas.

También se registra un fuerte crecimiento en otros destinos de la provincia: en General Rodríguez, las búsquedas de alojamiento aumentaron un 1354%, mientras que en Pilar el incremento alcanzó el 105% para el mismo período. Por su parte, Mercedes también espera niveles elevados de ocupación.

En Córdoba, las proyecciones indican que podrían recibirse hasta un millón y medio de visitantes. La capital provincial espera alcanzar la ocupación plena, con reservas que ya se ubican en torno al 70%. Asimismo, se prevé un importante derrame turístico hacia ciudades y localidades vecinas de las Sierras de Córdoba. En Villa Carlos Paz, las expectativas y reservas ya superan el 70%, mientras que en Alta Gracia las búsquedas de alojamiento aumentaron casi un 400%.

Por último, en Entre Ríos, la visita del Papa León XIV a la ciudad uruguaya de Paysandú, que reunirá a cerca de 50.000 fieles, también tendrá impacto en el movimiento turístico de la región. En este contexto, la ciudad entrerriana de Colón proyecta una alta ocupación, con reservas que ya superan el 50%.

Estas proyecciones preliminares reflejan el impacto que tendrá la visita de León XIV en la actividad turística argentina, tanto por la movilización de peregrinos como por el movimiento de visitantes nacionales e internacionales, con efectos en los servicios de alojamiento, gastronomía, transporte y comercio de los destinos involucrados.