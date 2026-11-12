Con la participación de más de 20 voluntarios, inscriptos previamente y otros que se sumaron espontáneamente, se concretó la última colecta de sangre del año, organizada en forma conjunta por el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 y el Centro Regional de Hemoterapia.

Desde temprano hubo movimiento en la sede de Dorrego 1371, donde el equipo técnico del Centro y colaboradores del Colegio prepararon las instalaciones para recibir a los donantes y celebrar el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, que se había conmemorado el día anterior.

“Estamos muy conformes con la convocatoria, especialmente porque la jornada se realizó entre feriados por la visita del Papa León XIV. Participaron muchas personas que donaban sangre por primera vez y también otras que ya habían formado parte de campañas anteriores del Colegio y se agendan nuestras convocatorias porque saben que respetan los intervalos necesarios entre una donación y otra”, valoró Yamila Riva, vocal del Colegio de Técnicos y coordinadora de las jornadas.

La de este martes cierra el ciclo 2025 de campañas de donación de sangre, que se había iniciado el 19 de marzo y continuado el 7 de julio, en el marco de un compromiso institucional de generar acciones vinculadas con necesidades de la comunidad.

Vale señalar que en ese contexto, el Centro Regional de Hemoterapia reconoció el viernes 6 de noviembre al Colegio de Técnicos Distrito 5 y a otras instituciones de la ciudad por “su compromiso y colaboración, que hacen posible sostener y fortalecer esta tarea tan importante para la comunidad como es promover la donación voluntaria de sangre”.

Foto: Autoridades del Colegio de Técnicos recibieron el reconocimiento del Centro Regional de Hemoterapia, por su colaboración y compromiso.