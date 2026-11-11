El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presentará el jueves 12 de noviembre tres filmes que participan de la competencia internacional entre los que se destacan “Un precio que tenemos que pagar”, “La violinista” y “The only living pickpocket in New York”, este último en la sección Autores.

Las proyecciones tendrán lugar en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium y forman parte de la programación organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Programación del jueves 12 de noviembre:

En competencia internacional de largometrajes, a las 9 y 19:30 hs se proyectará “Un precio que tenemos que pagar” (Argentina) Ricardo Preve. Interpretada por Clara Preve Durrieu, Lê Vân, Ricardo Preve, Alejandro Markman y Laura Giussani Constenla.

Sinopsis “Un precio que tenemos que pagar”: Todo comienza con una fotografía borrosa publicada por el diario La Nación en 1968, que muestra el cuerpo del periodista argentino Ignacio Ezcurra en Saigón. Más de cincuenta años después, una investigación en Argentina, Vietnam y Estados Unidos reabre el caso y desafía la versión conocida de su muerte en la Guerra de Vietnam.

El mismo día se exhibirá a las 16:30 hs “La violinista” de Raúl García y Ervin Han(Italia, España, Singapur). Con Kheng Hua Tan, Ayden Sng, Kazuya Tanabe, Adrian Pang y Rong Fang.

Sinopsis “La violinista”: En el Singapur colonial británico de la década de 1930, la joven Fei y Kai, un talentoso niño huérfano, sueñan con convertirse en violinistas de clase mundial. Pero cuando la guerra cae sobre el Sudeste Asiático en 1941, Kai se une a la resistencia y desaparece después de la guerra. Negándose a aceptar su pérdida, Fei se entrega incansablemente a convertirse en solista, recorriendo la región en una búsqueda silenciosa y decidida de su amigo desaparecido. Su música se convierte tanto en un faro de esperanza como en un vehículo para el duelo. Con el paso de los años, Fei debe enfrentarse a la verdad: ¿Kai realmente murió en la guerra, o el tiempo simplemente ha enterrado la verdad?

También el jueves 12 a las 22 hs podrá verse en la sección Autores , el film “The only living pickpocket in New York”, (Estados Unidos) dirigido por Noha Segan. Con la interpretación de John Turturro, Giancarlo Esposito, Will Price, Tatiana Maslany y Steve Buscemi.

Sinopsis “The only living pickpocket in New York”: Harry es un estafador de la vieja escuela: un neoyorquino de pura cepa que anda por la vida adornando palmas con fajos de billetes, valiéndose de astucia y contactos. Pero los tiempos están y Harry ya no roba efectivo ni relojes, sino tarjetas de crédito y celulares y, una noche fortuita, criptomonedas y una pistola. The Only Living Pickpocket in New York es un retrato nostálgico de un delincuente de poca monta que navega por el mundo de hoy, interconectado digitalmente.

Localidades en venta por Plateanet o en la boletería del teatro Boulevard Marítimo 2280.