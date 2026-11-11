El senador nacional Maximiliano Abad le reclamó a la Provincia que resuelva ya las habilitaciones pendientes de las residencias de larga estadía para adultos mayores de General Pueyrredon. Sin esas habilitaciones, las residencias no pueden firmar convenios con las obras sociales y cientos de familias quedan sin cobertura.

La reunión se hizo después de la jornada de trabajo que impulsó la concejal Gabriela Azcoitía en el Honorable Concejo Deliberante. También participó el diputado provincial Diego Garciarena. Ahí se armó una hoja de ruta para trabajar junto a las familias y con un foco claro: las habilitaciones provinciales.

“Mientras un expediente duerme en La Plata, un adulto mayor sigue esperando. Eso no es burocracia: es desinterés”, sostuvo Abad. “Las residencias cumplieron con todo lo que se les pidió. Lo que falta es una firma de la Provincia, y esa firma es la diferencia entre que una familia pueda cuidar a su padre o a su madre con tranquilidad o no.”

El senador vinculó el reclamo con el modelo de gestión bonaerense: “Este es el costo del centralismo. Una ciudad como Mar del Plata, con una de las poblaciones de adultos mayores más grandes del país, no puede depender de que un escritorio en La Plata se acuerde de ella. Necesitamos una Provincia que dé respuestas donde están los problemas.”

Abad adelantó además que, desde el Senado, va a pedirle explicaciones a IOMA y a PAMI por la falta de cobertura a las residencias marplatenses. “Cuidar a nuestros mayores no es un trámite: es una responsabilidad del Estado en todos sus niveles. Y lo vamos a exigir en La Plata y en Buenos Aires”, afirmó.

Azcoitía remarcó el impacto en las familias: “Hay decenas de residencias de larga estadía esperando una resolución y cientos de familias que no tienen dónde cuidar a sus familiares con tranquilidad”. La concejal anticipó la elaboración de un proyecto de ordenanza para crear mesas interinstitucionales (este martes ingresó al HCD).

“Vengo hablando con las familias desde que asumí”, planteó. “Están destrozados porque las obras sociales, particularmente PAMI e IOMA, no les cubren lo que debían cubrir y hoy se hace imposible afrontar costos muy altos cuando los ingresos de esas familias ni siquiera alcanzan para llegar a esa cifra”, afirmó.

Garciarena, por su parte, fue contundente: “Gabriela propuso este tema de real importancia. Y vemos que hay muchos lugares que cumplieron con todos los trámites, pero la habilitación de la Provincia no llega. Sin eso, IOMA y PAMI no brindan cobertura”. El legislador impulsará un pedido de informes al Ministerio de Salud bonaerense y anticipó que trabaja en modificaciones a la ley provincial, “que ha quedado fuera de tiempo”.

“Mar del Plata tiene que ser una ciudad que cuide a quienes la construyeron. Vamos a acompañar a cada familia hasta que la Provincia responda”, cerró Abad.