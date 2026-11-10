Mar del Plata vivió un gran fin de semana largo, con un importante movimiento turístico que se reflejó tanto en la ocupación hotelera como en la actividad gastronómica. La coincidencia de distintos acontecimientos y propuestas convocantes permitió generar un escenario muy positivo para el sector.

El fin de semana largo generado por la llegada del Papa a la Argentina, sumado a los atractivos propios de la ciudad y a una agenda que incluyó el Festival Internacional de Cine, el Medio Maratón y las finales de los Juegos Evita, contribuyó a potenciar el movimiento de visitantes y la actividad durante los días de descanso.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, su presidente, Hernán Szkrohal, valoró especialmente el resultado del fin de semana y señaló que la ocupación hotelera superó el 75%, con un movimiento gastronómico muy fuerte y marcado en los establecimientos de la ciudad.

“Estamos muy conformes con el movimiento que tuvo Mar del Plata. Fue un fin de semana realmente muy bueno, con una combinación de acontecimientos que ayudaron a convocar visitantes y generar actividad en distintos sectores. Superar el 75% de ocupación hotelera es un dato muy positivo y, fundamentalmente, demostrar una vez más que Mar del Plata es el destino más elegido por la gente”, expresó Szkrohal.

En ese sentido, el titular de la entidad destacó la importancia de contar con una agenda diversa y atractiva, capaz de convocar distintos perfiles de visitantes y generar oportunidades para toda la cadena turística.

“Esto demuestra una vez más el potencial que tiene Mar del Plata cuando se combinan propuestas deportivas, culturales, recreativas y grandes acontecimientos. Es fundamental seguir trabajando en esa dirección, generando motivos para que la gente elija la ciudad durante todo el año”, agregó.

Desde la Asociación remarcaron que este tipo de fines de semana son fundamentales para sostener la actividad, fortalecer al sector hotelero y gastronómico y continuar posicionando a Mar del Plata como la Capital turística del país.