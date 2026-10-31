La llegada del papa León XIV a la Argentina despierta expectativas y vuelve a poner en escena el vínculo entre la espiritualidad y el territorio. Su agenda contempla una celebración religiosa en Luján y una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, dos puntos bonaerenses que forman parte de un recorrido de especial significado para la comunidad católica. Será la segunda visita de un pontífice a la Argentina, después de las realizadas por Juan Pablo II en 1982 y 1987.

Con Luján como epicentro donde; el Sumo Pontífice celebrará la Santa Misa el miércoles 11 a las 10:00 en la plaza, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la provincia de Buenos Aires ofrece alternativas de alojamientos, gastronomía y experiencias turísticas. Un sitio central en la historia del país: alberga a la patrona de la Argentina y recibe durante todo el año a personas y turistas que llegan para agradecer, conocer, pedir o renovar sus promesas. En octubre, especialmente, es protagonista de una de las peregrinaciones más grandes del mundo. Su arquitectura neogótica, sus torres y sus vitrales conforman una imagen reconocible del paisaje bonaerense y nacional, mientras que la devoción a la Virgen atraviesa generaciones y forma parte de la identidad religiosa y cultural de la patria.

El origen de esta devoción se remonta al siglo XVII cuando la carreta que trasladaba la imagen de la Inmaculada Concepción hacia Santiago del Estero, en el norte, quedó varada en Luján hasta que no bajaron a la virgen. Se quiso quedar, aseguran las crónicas de la época.

Hospedaje y gastronomía de campo

La convocatoria religiosa también permite mirar hacia los destinos cercanos, donde la experiencia se construye entre paisajes rurales, antiguas estaciones ferroviarias, estancias y pueblos que conservan su ritmo propio. La región presenta una alternativa de alojamientos y propuestas turísticas para quienes desean anticipar o extender la visita y disfrutar de caminos tranquilos, sabores caseros y tradiciones que fueron transmitidas de generación en generación.

Asados, empanadas, picadas, quesos, dulces y productos regionales forman parte de una cocina ligada a la producción local y a la hospitalidad de los pueblos. Las pulperías y los almacenes de ramos generales, muchos de ellos instalados en construcciones de otras épocas, evocan aquellos espacios donde se encontraban vecinos, viajeros y trabajadores rurales.

Las estancias permiten acercarse a la historia de la vida de campo, mientras que las estaciones ferroviarias recuerdan el desarrollo de localidades que crecieron alrededor de las vías. A su vez, los Pueblos Turísticos invitan a recorrer calles arboladas, visitar pequeños comercios y compartir una comida.

Pilar, entre el patrimonio y el paisaje

Uno de los principales puntos de interés para quienes desean acercarse a la historia religiosa local es la parroquia Nuestra Señora del Pilar.

El Lugar del Milagro suma otra referencia de carácter espiritual, mientras que el Cenotafio ofrece un espacio de homenaje y memoria a los héroes de Malvinas.

La Reserva Natural de Pilar permite complementar el recorrido con ambientes naturales y propuestas al aire libre. A estos atractivos se suma la tradición del polo, una actividad estrechamente vinculada con la identidad del distrito y con la cría de caballos.

Se llega por Panamericana. Ramal Pilar – Ruta Provincial 25 – Ruta Nacional 26 – Ruta Provincial 28. La terminal de ómnibus se encuentra en Bernardino Rivadavia 560 y el contacto con la oficina de informes turísticos es [email protected]

Mercedes, sabores de campo y patrimonio

La Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes y la Pulpería Cacho Di Catarina son uno de los edificios destacados del patrimonio religioso local y de las antiguas tradiciones de la campaña, respectivamente.

En las afueras, Tomás Jofré convoca por sus restaurantes y sus platos criollos, mientras que Altamira conserva el ambiente sereno donde el Complejo Cultural La Trocha recupera el pasado ferroviario, y las bodegas Pampa Lodge And Wine, Nueva Corinema, Las Hijas y Media Hectárea invitan a paseos guiados, catas dirigidas y otras opciones de enoturismo.

Se llega por Autopista Acceso Oeste; Autopista Luján-Mercedes y Ruta Nacional 5. La terminal de ómnibus está en Calle 35 (entre Calle 106 y Calle 108) y la estación de trenes en Calle 8 entre 27 y 25. El contacto para información turística es

+54 9 2324 421080 o [email protected]

General Rodríguez, entre frutillas y campo

La Estancia La Margarita invita a acercarse al paisaje rural, mientras que La Posta de Peralta aporta una referencia al patrimonio local. Ambas propuestas permiten incorporar al recorrido una mirada sobre las tradiciones y la historia de la zona.

Una característica del destino es la producción de frutillas. Los frutillares se pueden recorrer con visitas guiadas. Para sumar aventura, el parapente o pasar por la experiencia del túnel de viento como actividades complementarias para toda la familia.

Se llega por la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7), Ruta Provincial 24, Ruta Provincial 28 y Ruta Provincial 7; en los colectivos de las líneas 57 y 410 “Atlántida”; 203 “Rosario Bus”; 276 “Isleña Metropolitana”; 365 “Independencia Metropolitana”; líneas locales 410, 422 y 500. La estación de trenes se encuentra en Calle 2 de abril N° 756. Los contactos de la oficina de informes son +54 9 237 4843415 int. 135 o [email protected]

Carmen de Areco, pueblos y tradiciones

El Pueblo Turístico Gouin es uno de los atractivos más representativos del distrito, con su ambiente rural, su propuesta gastronómica y una especialidad: los pasteles criollos. Tres Sargentos ofrece otra oportunidad para conocer pequeñas localidades de la campaña, donde el paisaje y la tranquilidad forman parte de la experiencia.

La estación de Carmen de Areco conserva la huella del desarrollo ferroviario, mientras que el balneario y camping municipal propone un espacio para disfrutar al aire libre.

Se llega por las rutas Nacional 7, Ruta Provincial 51, Ruta Provincial 31. La terminal de Ómnibus se ubica en Calle Los Plátanos 674 y la estación de trenes en Calle Doctor Carlos M. Espil. Contacto para información turística: [email protected].

Cañuelas, manjares criollos y construcciones históricas

El Pueblo Turístico Uribelarrea se distingue por sus calles, sus antiguas construcciones y sus restaurantes de cocina de campo. Es un destino elegido para disfrutar de picadas, asados, cervezas y productos regionales, en un entorno que conserva el carácter de los pueblos bonaerenses y por su conservación fue escenario de distintas películas del cine nacional.

La Estancia Puesto Viejo suma una experiencia vinculada al paisaje rural, mientras que el Museo José Hernández permite acercarse a la historia y la cultura. Se accede por Autopista Ezeiza-Cañuelas y el contacto de información turística es +54 9 2226 538992.

Exaltación de la Cruz, historia y vida rural

Capilla del Señor, fue la primera ciudad del país, es la cabecera del distrito y preserva construcciones históricas y espacios que invitan a caminar y conocer el patrimonio local, con más 200 años de historia. Entre los edificios principales se ubican el Museo de Arte Sacro -con piezas de arte religioso como esculturas, pinturas, documentos y ornamentos litúrgicos-; el Museo del Periodismo Bonaerense y la Casa Miralejos -de estilo italianizante, data de 1926-.

En los alrededores, la Pulpería Los Ombúes y la estancia Don Silvano ofrecen un acercamiento a las costumbres criollas; mientras que Argentina Polo Day acerca al mundo del polo, con la única cancha de arena iluminada del mundo. Los paseos en globo permiten contemplar el paisaje desde el aire.

Se accede por Ruta Nacional 8 y el contacto de información turística es +54 9 2323 491347 y [email protected]

Escobar, flores y cultura

La Ruta de las Flores y las Plantas permite descubrir la producción que convirtió a Escobar en un referente nacional de la floricultura. El Jardín Japonés es uno de los exponentes de esa cultura.

El Paseo Costero y las excursiones del Catamarán Libertad suman una perspectiva diferente del paisaje ribereño. A estas propuestas se agrega Temaikén, un espacio dedicado a la fauna y la conservación.

Se accede por la Ruta Nacional 9, la terminal de Ómnibus se encuentra en Ruta 9 entre 25 de Mayo y Don Bosco y los contactos para información turística son +54 9 348 4430550 y [email protected]

General Las Heras, capital nacional del pato

Los murales de Berni incorporan el arte al recorrido urbano, mientras que la Casa Museo Los Tres Carlos y el Museo Esteban Semino permiten acercarse a la historia local. La parroquia San Cipriano de Cartago completa el circuito con una referencia al patrimonio religioso.

La fábrica de golosinas Billiken agrega una visita ligada a la producción, en un distrito reconocido también por su vínculo con el pato, deporte tradicional argentino. Sus competencias y encuentros mantienen viva una práctica profundamente relacionada con la cultura rural.

Se llega por Autopista Ezeiza-Cañuelas; Ruta Provincial 6 o con el Ferrocarril Sarmiento. El contacto de información turística es consultas@gobiernodelasheras. com

San Antonio de Areco, cuna de la tradición

El Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes es un atractivo fundamental para conocer las costumbres del gaucho y la historia argentina. Los talleres de artesanos, las pulperías y los almacenes tradicionales permiten descubrir oficios y sabores que forman parte de la identidad bonaerense.

El río Areco ofrece un entorno natural para caminar y descansar, mientras que el centro ferroviario de Vagues y el Pueblo Turístico Villa Lía permiten extender el recorrido hacia localidades que conservan el ritmo sereno de la campaña.

Se llega por la Ruta Nacional 8 – Ruta Provincial 41 y los contactos de información turística son +554 9 2326 453165 o san.antonio.areco.turismo@ gmail.com

Navarro y la primera santa de Argentina

Los Caminos de la Fe de Mama Antula, la primera santa argentina, canonizada por el entonces Papa Francisco, permiten incorporar otra referencia espiritual a la visita.

Para contemplar el paisaje, observar aves y compartir un mate, la laguna de Navarro es ideal. El Pueblo Turístico Las Marianas suma calles tranquilas y construcciones que conservan la memoria rural.

La iglesia San Lorenzo Mártir, la réplica del Fortín San Lorenzo y el Museo Biográfico Manuel Dorrego aportan una dimensión histórica al recorrido.

Se accede por la Ruta Provincial 47 y Ruta Provincial 40; la terminal de ómnibus se encuentra en Ruta Provincial 40 9913, y el contacto de informes turísticos es +54 9 2227 538064.

Moreno, naturaleza y memoria

La Reserva Los Robles ofrece un espacio para disfrutar de los ambientes naturales, mientras que el Paseo Costero permite recorrer otro sector del distrito vinculado con el paisaje y el esparcimiento. La Estancia El Dorado suma una referencia al entorno rural.

El Museo Florencio Molina Campos acerca a la obra del artista que retrató la vida gauchesca, y la Posta Sanmartiniana incorpora un punto de interés relacionado con la memoria del general José de San Martín.

Se llega por por la Autopista del Oeste, Camino del Buen Ayre y Ruta provincial 23; la terminal de ómnibus y la estación de trenes se ubican en avenida Alcorta 2675 y los contactos para información turística son +54 9 11 70671219 y [email protected]

Lobos, laguna y patrimonio

La Laguna de Lobos invita a disfrutar de la costanera, la pesca y las actividades náuticas, en un paisaje que combina agua y vegetación. Muy cerca, el Pueblo Turístico Villa Logüercio conserva el ambiente tranquilo de las pequeñas localidades rurales.

El Museo Provincial Casa Natal de Juan Domingo Perón permite conocer los primeros pasos del tres veces presidente de la nación, Juan Domingo Perón, mientras que la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y el Parque Municipal Ingeniero Hiriart completan patrimonio y espacios verdes.

Se accede por Autopista Ezeiza – Cañuelas; Ruta Nacional 205 y Ruta Provincial 41; la terminal de Ómnibus se encuentra en calles Dorrego y Presidente Perón y el contacto para información turística es [email protected]

San Andrés de Giles, pueblos con historia

Los Pueblos Turísticos de la localidad, Villa Ruiz y Azcuénaga, conservan la impronta de las antiguas estaciones ferroviarias, con calles de tierra y construcciones tradicionales. En la ciudad cabecera, el Palacio Municipal y la estación ferroviaria forman parte del patrimonio local.

Se accede por Ruta Nacional 7; Ruta Nacional 8; Ruta Nacional 193 y Ruta Provincial 41; la terminal de ómnibus en Pichetto y Cámpora, y la estación de trenes en Avenida J. Morgan 803, San Andrés de Giles. Los contactos para información turística son +54 9 2325 565 793 y turismosanandresdegiles@gmail. com

Suipacha, tierra auténtica

Suipacha invita a descubrir el paisaje rural bonaerense a través de sus establecimientos productivos y su tradición gastronómica. La ciudad es reconocida por la elaboración de quesos y por las propuestas vinculadas al turismo rural. Los recorridos por tambos y establecimientos queseros permiten acercarse a los procesos de producción y degustar variedades artesanales. A esto se suman los espacios gastronómicos y los caminos rurales, donde el ritmo tranquilo del campo ofrece una experiencia ligada a las costumbres locales y a la producción regional.

Se accede por autopista Oeste RN 7 y autopista Luján/Bragado RN 7; por la estación de trenes Suipacha-Línea Sarmiento y otros transportes como el micro La Plata, con cabecera en Mercedes y combis privadas que tienen parada en la Ruta Nacional 5, kilómetro 126. Los contactos para información turística son +54 9 2324 683856 y [email protected]

La historia se conserva tanto en los grandes edificios como en las estaciones, las pulperías y las costumbres de cada comunidad. La provincia de Buenos Aires propone que la visita del Papa también permita encontrarse con las tradiciones argentinas y la espiritualidad en la inmensidad del paisaje rural