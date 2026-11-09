Cerca de 4.000 personas colmaron el predio de Casa del Mar durante una nueva edición del Medieval Fest, que el domingo convocó a vecinos y turistas en una jornada que combinó historia, fantasía y entretenimiento.

Con una convocatoria multitudinaria, el bosque se transformó en una auténtica aldea medieval, con familias enteras disfrutando de cada una de las propuestas.

Los combates armados, a cargo de Dragones Atlánticos, la música celta e irlandesa en vivo, las danzas, la arquería, los juegos de rol y el mercado de artesanos fueron algunas de las principales atracciones.

También hubo una gran participación en el concurso y desfile de vestuario medieval, actividades participativas y un patio gastronómico que acompañaron el encuentro durante toda la jornada.

Organizado por Medievales Mdp, el festival volvió a demostrar el crecimiento de una propuesta que apuesta a ofrecer experiencias culturales y recreativas diferentes, con entrada libre y gratuita, y que tuvo en la extraordinaria respuesta del público, su gran protagonista.