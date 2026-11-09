El Teatro Colón fue el escenario de una de las tardes más emotivas del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: con entrada libre y gratuita, el público celebró a Luis “Beto” Brandoni, fallecido en abril, con “Juan que reía”, la comedia de Carlos Galettini estrenada hace medio siglo. La función estuvo precedida por “Memoria de un atardecer”, de Pedro Pablo García Caffi, el último cortometraje que rodó el actor.

“A 50 años de su estreno, es una de las tres películas a las que rendimos homenaje en el Festival, precedida por el cortometraje último que rodó Luis Brandoni, una breve comedia sobre la muerte”, explicó Gabriel Lerman. “Pensamos en poner esta película de 1976 porque se destacaba. No pensamos que sería una celebración póstuma a uno de los más grandes actores del cine argentino.”, agregó.

Junto a Lerman estuvo Saula Benavente, productora, cineasta y compañera del actor, que valoró las secciones del festival que recuperan clásicos: “Me parece muy interesante que recuperen el cine que nos hizo, que cuiden las películas que fueron importantes para nuestra cultura. Es una de mis películas favoritas”, cerró Benavente. Lerman completó: “Qué bueno poder celebrar a Luis con esta película y con este corto de 2022”.

Una jornada a pura pantalla

El domingo había empezado temprano en los cines Paseo Aldrey con “Perfume”, el documental sobre María Gabriela Epumer, armado con más de 50 horas de registros inéditos que la guitarrista grabó entre 1995 y 2003, y con “Sandra, the primate citizen”, sobre la orangutana a la que la Justicia argentina reconoció como persona no humana.

Al mediodía, en Chauvin Centro de Creación, el compositor Emilio Kauderer, distinguido con el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria, conversó con el público. A la tarde, el Auditorium proyectó “El agonista”, la película de Sebastián Manusovich y Pablo Pintor, y “Club Kid”, el debut como director de Jordan Firstman, que pasó por Cannes. El Colón sumó funciones gratuitas, entre ellas “Pixote”, en homenaje a Héctor Babenco, y “Solidarity”, con Elpidia Carrillo. La noche cerró con “Yo, Narciso”, de Adrián Suar, en el parque de Villa Victoria.

El Festival continúa hasta el 15 de noviembre. Toda la programación está en www.mardelplatafilmfest.com.