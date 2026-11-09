Mar del Plata vivió este domingo una verdadera fiesta del deporte con una nueva edición de su Medio Maratón, que reunió a 13.000 inscriptos y estableció un récord absoluto de participación. La competencia, que incluyó las distancias de 21K, 10K y 5K, convocó a miles de corredores que disfrutaron de un circuito único junto al mar, en una jornada que también generó un importante movimiento turístico y comercial.

La largada se realizó a las 7 desde la calle Guardavidas Guillermo Volpe, en Playa Grande, punto de partida de una jornada que tuvo como protagonistas a deportistas de diferentes edades y niveles de preparación, de los cuales 11.000 vinieron a Mar del Plata desde otras localidades.

El atleta nacido en Mercedes, Laureano Rosa, se impuso por segundo año consecutivo en los 21K de Mar del Plata, esta vez con un registro de 1h07m01s. En la segunda posición finalizó Juan Cruz Rodríguez Schneider con un tiempo de 1h09m05s mientras que tercero arribó Tomás Moyano con 1h09m44s en el cronómetro oficial.

Entre las damas, Sofía Luna se quedó por segunda vez con el Medio Maratón de su ciudad, ya que lo había conseguido en la edición 2023. Este domingo la atleta marplatense ganó con un tiempo de 1h25m02s, seguida por Magalí Battaglia quien culminó la carrera en 1h25m54s. El tercer lugar del podio fue para Agustina Noel Boucherie con un registro de 1h26m47s.

El Medio Maratón de Mar del Plata volvió a demostrar su importancia dentro del calendario de grandes eventos de la ciudad y del atletismo nacional e internacional. Además de promover la actividad física y el deporte, la competencia generó un significativo impacto turístico y económico, con la llegada de numerosos visitantes y un notable movimiento en los sectores gastronómico, hotelero y comercial.

Los resultados de todas las distancias y categorías del Medio Maratón de Mar del Plata se encuentran disponibles en el siguiente enlace: bit.ly/MedioMaratónMARDELPLATA .