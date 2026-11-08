Buenos Aires, 8 noviembre (NA) — El papa León XIV brindó este domingo su primer mensaje en la Argentina, en el que llamó a defender la democracia, a «convivir en las diferencias» y reclamó fortalecer la educación y el cuidado a los ancianos y a los discapacitados.

«Hay que aprender a convivir, más allá de las diferencias», desató el Santo Padre en un discurso en en Palacio Libertad, donde lo escucharon atentamente el presidente Javier Milei, su Gabinete, gobernadores, legisladores y referentes del mundo de la política de distintos espacios políticos.

El obispo de Roma subrayó «cuánto puede crecer un pueblo cuando las diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro».

“Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, subrayó León XIV, con el jefe de Estado a escasos metros.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”, enfatizó el Pontífice.

Al abordar la situación social y económica del país, León XIV dirigió su mirada hacia los sectores golpeados por la coyuntura actual. En ese sentido, instó a atender la realidad de «las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, quienes buscan trabajo, los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar».

A la vez, recordó que la defensa de la vida exige «especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad», al tiempo que remarcó la necesidad de «robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación».

Además, pidió defender la vida de los que están «por nacer», y sostuvo: “Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos a los que están por venir, debemos reconocer su dignidad hacia las generaciones venideras comienza a acoger la vida desde sus primeros instantes”.

León XIV también se refirió a la corrupción y aseguró que «erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, al tiempo que nombró al crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas entre los problemas que perjudican la convivencia.

La referencia a Francisco

En el inicio de su mensaje, se refirió al papa Francisco y afirmó: «Mi llegada a esta tierra tiene un significado particular. Durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”.

“Hoy recorro el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con toda la iglesia”, indicó.

El primer día de la agenda argentina

Javier Milei fue el encargado de recibir al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery, donde llegó a las 16:33, a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Minutos después, descendió de la nave y el mandatario nacional estaba aguardándolo en la pista.

Mientras integrantes de la delegación papal completaban el desembarco, el Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino, acompañadas por otras piezas musicales.

Tras el saludo oficial con Milei, en el que intercambiaron unas breves palabras, el Papa se salió del protocolo y saludó a varios fieles que lo esperaban en el lugar.

Luego, el Pontífice inició su agenda oficial en la Ciudad de Buenos Aires con un solemne homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

Durante el acto protocolar, el Pontífice estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno. Juntos presenciaron la interpretación del Himno Nacional Argentino y el himno pontificio, en el marco de las actividades previstas para su visita al país.

Más tarde se dirigió a Casa Rosada, donde volvió a encontrarse con Milei, que le presentó a sus funcionarios y colaboradores más cercanos. Tras una reunión a solas de media hora, ambos partieron por separado al Palacio Libertad, donde finalizó la agenda de la primera jornada.

Agencia NA