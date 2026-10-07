En el marco de su 30.º aniversario, la Facultad de Ciencias Médicas de UFASTA realizará dos jornadas conmemorativas que reunirán a estudiantes, docentes, graduados, profesionales y a la comunidad en torno a la promoción y el cuidado integral de la salud.

Las actividades se desarrollarán el miércoles 14 y jueves 15 de octubre y tendrán como protagonistas a las cinco carreras que integran la Facultad: Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Licenciatura en Fonoaudiología, Medicina y Odontología.

Una jornada abierta en Plaza Mitre

El miércoles 14 de octubre, de 12 a 15, se realizará en Plaza Mitre la jornada “Estaciones Saludables – Cinco carreras, una comunidad”, una propuesta presencial, gratuita, abierta y participativa destinada a personas de todas las edades.

La actividad acercará a la comunidad diferentes espacios de orientación y educación para la salud, organizados por las carreras de la Facultad. A través de stands y estaciones, estudiantes y docentes compartirán herramientas y recomendaciones vinculadas con distintos aspectos del cuidado integral.

En este sentido, la propuesta de Nutrición, bajo el lema “Alimentar la salud”, estará centrada en los hábitos alimentarios, el plato equilibrado, la hidratación y la lectura de etiquetas.

Desde Kinesiología y Fisiatría, “Moverse es salud” permitirá abordar cuestiones relacionadas con movilidad, equilibrio, postura, pausas activas y la importancia de reducir el sedentarismo.

La estación de Fonoaudiología, “Comunicar y escuchar”, propondrá contenidos vinculados con el cuidado de la voz y la audición, el uso responsable de auriculares, la comunicación y algunas señales de alarma.

En el espacio de Medicina, “Conocer para prevenir”, se trabajará sobre controles preventivos, presión arterial, frecuencia cardíaca, factores de riesgo y signos de alarma.

Por su parte, Odontología presentará “La salud comienza en la boca”, con información sobre higiene bucal, técnica de cepillado, alimentación, prevención de caries y señales de alarma.

En el espacio de Medicina, “Conocer para prevenir”, se trabajará sobre controles preventivos, presión arterial, frecuencia cardíaca, factores de riesgo y signos de alarma.

Por su parte, Odontología presentará “La salud comienza en la boca”, con información sobre higiene bucal, técnica de cepillado, alimentación, prevención de caries y señales de alarma.

El recorrido está pensado desde una perspectiva educativa y preventiva. Las actividades no tendrán como finalidad realizar diagnósticos definitivos, tratamientos ni prescripciones, sino acercar información y herramientas concretas para el cuidado de la salud.

La jornada finalizará con una propuesta interdisciplinaria en la que los participantes podrán elegir un “compromiso saludable”, como cierre del recorrido por las cinco estaciones.

Un encuentro para reflexionar sobre la salud

Las actividades conmemorativas concluirán el jueves 15 de octubre con la jornada “Activos para la Salud – Una mirada interprofesional”, que se desarrollará desde las 17 en el Auditorio Botín de la sede San Alberto Magno (SAM), Avellaneda 3341.

El encuentro institucional reunirá a autoridades de la Universidad, Directores de Carrera, docentes y a toda la comunidad universitaria para celebrar los 30 años de la Facultad de Ciencias Médicas y mostrar parte de su historia y trayectoria.

En este marco, uno de los momentos centrales será la entrega de reconocimientos y distinciones a quienes fueron protagonistas de estos 30 años, como parte del homenaje a las personas que contribuyeron al crecimiento y desarrollo de la Facultad a lo largo de su historia.

La jornada también contará con un espacio de reflexión sobre la salud desde una mirada interprofesional. A lo largo del encuentro se desarrollarán cinco intervenciones profesionales y una conversación bajo el eje “La salud se construye con otros”, para poner en común las distintas perspectivas de las carreras que integran la Facultad.

El programa finalizará con la presentación de un compromiso institucional de futuro y un cierre artístico, como parte de una celebración que busca reconocer el camino recorrido y proyectar los próximos años de la Facultad.