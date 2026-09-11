El pasado jueves 10 de septiembre, la Universidad FASTA realizó la 11.ª edición de Expo UFASTA junto a la Feria de Empleo y Misión Emprender, en una jornada abierta a la comunidad que reunió a estudiantes, futuros ingresantes, graduados, empresas, emprendedores y público en general en el Paseo Cultural Aldrey.

El encuentro propuso un espacio de vinculación entre la Universidad, la comunidad y el sector productivo, con actividades orientadas a conocer la propuesta académica de UFASTA, explorar oportunidades laborales y acercarse a experiencias vinculadas con el emprendedurismo.

La jornada comenzó con el acto de apertura, encabezado por autoridades de la Universidad. Durante la apertura, el Rector de UFASTA, Dr. Juan Carlos Mena, destacó la integración de la Expo, la Feria de Empleo y Misión Emprender como una propuesta que articula la formación universitaria con el mundo laboral y el emprendedurismo.

En este sentido, señaló que la universidad debe preparar a sus estudiantes para un escenario profesional en constante transformación. “Hoy uno va a la universidad para empezar a adquirir competencias que le van a permitir adaptarse al cambio. La vida va a cambiar desde el momento que ustedes entren en la universidad hasta el momento que terminen”, afirmó.

Para finalizar, Mena remarcó: “La articulación entre la Universidad y el sector productivo nos permite que las competencias de nuestros graduados respondan a las necesidades del mundo laboral y, al mismo tiempo, construir desde el presente una universidad conectada con el medio y proyectada hacia el futuro”.

Una jornada para conocer la propuesta de UFASTA

A lo largo de la jornada, las siete Facultades de la Universidad estuvieron presentes con stands destinados a acercar sus carreras y propuestas académicas a los visitantes. También participaron distintas áreas transversales, que permitieron conocer los servicios y beneficios disponibles para los estudiantes.

Como parte de la Expo, la Facultad de Ciencias de la Educación desarrolló el taller “Proyectá tu propósito”, una propuesta de Orientación Vocacional destinada a acompañar a quienes se encuentran en el proceso de elegir una carrera y proyectar su futuro académico y profesional.

La Feria de Empleo reunió a empresas y profesionales

La Feria de Empleo generó un espacio de encuentro entre estudiantes, graduados, profesionales y representantes de empresas, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre el ámbito académico y el sector productivo.

En esta edición participaron Grupo Open Sports, Albor Agtech S.A., Dirección General de Empleo, Economía Social y Formación para el Trabajo, Pezzati Viajes, Parque Industrial Mar del Plata, Burg S.A., Del Plata Ingeniería, Clínica Privada Pueyrredon S.A., Grupo Ceta, Sainbogroup, Imágenes MDQ, ManpowerGroup Argentina, Grupo Fava, OSDE, EDEA, UCIP, Agencia MQA, Apertus Consultora, Mar del Plata Bureau e IMEPHO.

Uno de los momentos de la jornada fue la charla “Talento en la era de la IA”, a cargo de Alejandra Sassali, Human Performance Senior Manager de Accenture, quien abordó los cambios en los perfiles profesionales, las nuevas demandas del mercado laboral y las habilidades necesarias frente a un escenario atravesado por la inteligencia artificial.

Misión Emprender sumó experiencias y herramientas

La propuesta también contó con un espacio dedicado al emprendedurismo a través de Misión Emprender, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas que reunió a referentes de distintos ámbitos para compartir sus experiencias y aprendizajes.

Entre las actividades se realizó el “Ping Pong de Emprendedores”, con la participación de Leandro Do Carmo, influencer marplatense de gastronomía y viajes y creador de Dónde Comer; Tomás Rodríguez, emprendedor marplatense de Toro Mates; y Florencia Conforti, emprendedora de Recife dedicada a zapatillas e indumentaria.

El cierre de este espacio estuvo a cargo de Diego Cardellino, Retail & E-commerce Manager de Grupo Open Sports, quien brindó la charla “Crecer y posicionarse: el camino de emprender”, en la que compartió su experiencia y perspectiva sobre los desafíos vinculados al crecimiento y posicionamiento de un emprendimiento.

De esta manera, la 11.ª Expo UFASTA integró en una misma jornada la propuesta académica de la Universidad, la orientación vocacional, la empleabilidad y el emprendedurismo, consolidando un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria, futuros estudiantes, profesionales, empresas y emprendedores.