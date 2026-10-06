El pasado 1 y 2 de octubre, la Universidad FASTA fue sede de la décima edición del InFo-Conf, un encuentro que reunió a referentes de la Informática Forense, la Investigación Criminal Informática y la Ciberseguridad.

La actividad se desarrolló bajo una modalidad híbrida y fue organizada por la Facultad de Ingeniería, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense (InFo-Lab) y el Instituto de Ciencias Forenses, con una agenda de exposiciones centrada en los desafíos actuales de la investigación digital y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas.

En la apertura del evento, el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, Ing. Roberto Giordano Lerena, destacó el recorrido del InFo-Conf y el crecimiento de la Informática Forense como disciplina.

En ese sentido, recordó que el trabajo en esta área comenzó en la Universidad en 2006 y que, en 2014, se creó el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense (InFo-Lab). “Si no existe un congreso de Informática Forense, hagámoslo”, señaló Giordano al recordar el origen del encuentro, que diez años después regresó a Mar del Plata, ciudad donde nació. Además, resaltó el crecimiento de la disciplina y su presencia en ámbitos como la Justicia, las empresas y la vida cotidiana.

En este marco, se dio inicio a la agenda del encuentro con la presentación de Beatriz Gallo, quien expuso “HackSat: Generación y Análisis de Evidencia Digital en Infraestructuras Espaciales”.

Luego llegó la disertación de Williams Alfaro que presentó “IA Aplicada al Análisis Forense Digital: Optimizando el Flujo de Trabajo con Cellebrite Genesis”, mientras que Pablo Croci abordó el “Audio Deepfake: estado del arte en DFIR, detección e investigación forense”.

Además, la primera jornada también incluyó la presentación de trabajos de la Especialización en Informática Forense. Por la tarde, Patricia Moyata y Fernanda Rosales presentaron “Protocolo de actuación para el uso de la Informática Forense en la Justicia de Jujuy”, y Ana Di Iorio y Valentina Funes expusieron “Detrás del chat: los rastros digitales en WhatsApp”.

El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de Gustavo Sain y Brenda Eldrid, con la charla “Ciberseguridad y soberanía: ¿Pueden las leyes de los países aplicarse en el ciberespacio?”. Además, se realizó la presentación de la revista InfoCyber y un espacio dedicado a las carreras de la Universidad FASTA.

Segunda jornada

El viernes 2 de octubre, las actividades continuaron con la presentación de Lucía Coppes y Pablo Frías, “Entrenamiento de sistemas de detección en entornos reales: Registros de ataques con ruido incorporado”.

La jornada siguió con la exposición de Cintia Gioia, “MASI y evidencia digital en la era de la Inteligencia Artificial: ¿Real, manipulado o sintético? Cuando una imagen ya no alcanza para demostrar lo que ocurrió?”, y con “Desarrollo de Herramientas Forenses”, a cargo de Bruno Constanzo y Miguel Traverso.

Durante la tarde, Sabrina Lamperti presentó “Siguiendo el rastro digital: investigación y trazabilidad de criptoactivos en la investigación penal”, mientras que Maximiliano Bendinelli abordó la “Identificación forense de imágenes generadas por inteligencia artificial: marcas de agua, procedencia criptográfica y los límites de la detección algorítmica”.

La agenda continuó con Alexis Brignoni, quien presentó “La evidencia envía su propia documentación”, y concluyó con Pablo Romanos, a cargo de “CROZONO: Investigación Forense Remota mediante el empleo de Drones y Robots”.

De esta manera, el encuentro concluyó con el anuncio de Córdoba como próxima sede del InFo-Conf 2027, dando continuidad a una iniciativa que, desde su primera edición en Mar del Plata, recorrió distintas ciudades del país y consolidó un espacio de intercambio en torno a la Informática Forense.