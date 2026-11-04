A través de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), materializaron un allanamiento vinculado por una causa relacionada con el delito de “Producción, comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”.

El presente hecho tuvo inicio por un pedido de investigación de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, a cargo de la Dra.Trill a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la PFA, en el marco de una causa por delitos sexuales donde menores de edad resultaban involucrados.

Como consecuencia de ello, los federales comenzaron con las tareas de campo y análisis de datos detectando a un sujeto como principal responsable. Además, los detectives constataron un domicilio ubicado en el barrio Alfar donde se llevarían a cabo las maniobras ilícitas.

Con el material probatorio obtenido, el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata a cargo de la Dra. Rosa Frende ordenó el allanamiento a la finca.

Durante el operativo, se notificó de la causa al investigado, argentino y de 20 años de edad. Asimismo, se secuestró como material de prueba un CPU y dos teléfonos celulares.

Los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 27.436 (pornografía infantil, Art. 128)

La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico [email protected]. Tu información puede ser fundamental para contribuir a la prevención e investigación de estos delitos.