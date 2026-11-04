La Comisión de Deportes del Senado de la Nación, convocada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, se reunió en el Salón Arturo Illia y dio dictamen favorable al proyecto de Ley Joaquín, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, aprobada por unanimidad. De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto para su sanción definitiva.

El proyecto busca establecer medidas de prevención y seguridad en clubes, escuelas y espacios públicos donde se practican deportes, con especial atención a la protección de niños y adolescentes.

Durante el encuentro, Abad expresó: “¿Hay algo más importante que la seguridad de nuestros hijos? ¿Hay algo más necesario que la práctica del deporte en todas las edades? Con el empuje de muchas familias tratamos en el Senado el proyecto de Ley Joaquín”.

Y agregó: “La dirigencia tiene que estar siempre un paso adelante para prevenir desenlaces que se podrían haber evitado. Queremos que una muerte que podía ser evitada nunca más tenga un desenlace trágico en la Argentina”.

El senador agradeció el acompañamiento de sus pares y destacó especialmente el compromiso de la familia de Joaquín y de tantas otras familias que impulsaron esta iniciativa. Además, manifestó su expectativa de que el proyecto pueda convertirse en ley en la próxima sesión.

La Ley Joaquín establece medidas de seguridad para instalaciones y equipamientos deportivos, como el correcto anclaje de arcos, aros y postes, la protección de columnas y estructuras, y controles técnicos para garantizar condiciones adecuadas en los espacios de práctica deportiva. También prevé la coordinación de la Subsecretaría de Deportes de la Nación y la designación de autoridades de aplicación en cada jurisdicción.

La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció tras ser golpeado por un arco de fútbol que no estaba correctamente sujetado. Su familia impulsó el proyecto para que su historia se transforme en una herramienta de prevención y ninguna otra familia tenga que atravesar una tragedia similar.