El martes por la tarde el nuevo Secretario de Pesca de Chubut ya había tomado la decisión de posponer por unos días el comienzo de la nueva prospección de langostino en aguas provinciales. “No tenemos que pifiar el tiro”, decía Sebastián Cejas en coincidencia con lo que pensaban en la mesa chica de la CaFACH, la cámara que agrupa a la flota costera de Rawson.

El pronóstico para el jueves, día previsto para el inicio del relevamiento que había sido pospuesto 10 días atrás, ofrecía fuertes vientos y si bien la flota podía salir a pescar en las dos subáreas entre el 43°S y 44°S, los resultados podían regalar más incertidumbre.

En Rawson creen que la ola de calor Papal que atravesó toda la costa argentina durante el pasado fin de semana propició el ingreso de langostino en aguas provinciales pero había que esperar dos días con mejor tiempo para corroborarlo.

Esa decisión de aplazar el comienzo de la prospección fue una de las primeras medidas que tomó el reemplazante de Diego Brandan. Su llegada a la Secretaría se había tomado un tiempo antes y forma parte del nuevo acuerdo de paz entre la flota amarilla y el gobernador Ignacio Torres. No los une el amor sino el espanto: el temor de salir mal en la foto de la cuotificación de langostino.

Brandan, “el inútil más útil”, como lo definían los propios armadores costeros, fue un parche libertario para suturar la grieta generada tras la salida de Andrés Arbeletche y la apertura de la temporada de carpetazos que se inició luego del regreso de Red Chamber a los bienes de la ex Alpesca y los permisos de pesca provinciales prometidos por el Gobernador y que puso al sector costero en pie de guerra.

En esa lista de agresiones cruzadas quedaron anotadas la escisión del bloque flota amarilla -que encabeza el hermano de Gustavo González, presidente de CaFACH- de la bancada oficialista en la Legislatura y el boicot del Gobernador a la llegada de Mauricio Macri como figura estelar en la edición pasada del Foro PescAR.

Como olvidar la filtración de la denuncia de Mou en tribunales de USA en que detalló el pedido de coimas formulado por Andrés Meiszner, hoy Fiscal de Estado, para conservar los bienes de la ex Alpesca, el “Severichegate”, con un supuesto pedido de coima de Gonzalo Carpintero, asesor de la cámara para que no comiencen las clases en marzo, o la operación mediática contra Raúl Ceresetto que lo tuvo a Alejandro Fantino como embanderado. Que días entretenidos aquellos en que una semana en la política pesquera de Chubut parecían diez años.

Esa relación CaFACH – Nacho Torres; Nacho Torres – CaFACH fue un jarrón chino que hace 8 meses se rompió en mil pedazos. Que por necesidades comunes ingresó en un proceso de ensamblado hace tres meses. “Si querés que nos llevemos bien, devolvé lo que teníamos”, le sugirieron al Gobernador.

Lo que tenía la flota amarilla era el control absoluto de la política pesquera provincial. Lo que asoma como descontrolado es el poder de pesca que exhibe la flota. Ya no con la última generación de nuevos barcos que amarraron en Playa Unión, que ya superaban con holgura la limitante de 1880 cajitas en bodega, sino por los flamantes reformados.

Fernando Alvarez Castellano el jueves en “Desde el Muelle” reconoció que el corte en el casco para achicar la eslora al “San Cayetano I” y “Siempre Santa Rosa” tuvieron como único propósito poder pescar en Rawson pero conservan su capacidad de pesca, muy superior a los 2000 cajones.

La excusa que emitió el CEO de Conarpesa para ingresar en aguas provinciales fueron los malos resultados como fresqueros de altura en la zafra de nación. Podría haber reformulado el permiso sumando otro barco y construir una embarcación más grande para tener mejores resultados. Pero es más fácil cazar en el zoológico. Si no te gustan estos colores y metros de eslora, tengo otros…

Y así como algunos se achican –podemos incluir al “Maria Gracia”, “Coraje”, “Nuevo Viento”- otros se agrandan como el “Caliz” o el “Tritón I” y hasta un manojo de artesanales ganaron musculatura y poder de pesca. Con semejante incremento del esfuerzo pesquero, la velocidad de cosecha de esta temporada no tendrá nada que envidiarle a Colapinto.

En el nuevo romance de flota amarilla con la gestión Torres el pato de la boda fue Arbeletche. El secretario de Coordinación del Gabinete dirá que le hicieron un favor al correrlo de la escena. Del otro lado confiesan que ya no les generaba confianza.

Torres lo cambió por mayor iniciativa política desde la Legislatura. Su voto positivo a la cuotificación de centolla en aguas de Chubut no tuvo nada que ver en una decisión que ya estaba tomada mucho antes de ese papelón. Las elecciones en Chubut serán en marzo, unos días después que finalice la temporada. A todos les conviene que siga flameando la bandera blanca.

La exhibición del nuevo/viejo jarrón se habilitó esta misma semana. Con la excusa del anuncio del proyecto de ley para crear las administraciones portuarias en Camarones y Rawson, el Gobernador presentó su bloque unido. Nacho devolvió el centro asistiendo a la presentación del Foro PescAR 2027.

De ahí que recobre protagonismo un viejo conocido de la cámara como Gabriel Aguilar. Otros dirán que más que viejo conocido es la reincorporación de un empleado. En CAPIP sabían del ensamblado del jarrón y por ahora prefieren la mesura.

Aguilar tendrá una misión compleja. Defender la postura de Rawson en la mesa donde se discute, negocia, reparte el langostino por los próximos 15 años, y de la que participan otros actores. Algunas empresas la tienen más difícil que el ex Secretario de Pesca: intereses en todas las flotas.

Todo cambia en Chubut. Hasta no hace mucho Gustavo González reclamaba 70 mil toneladas para Rawson desde Revista Puerto. Ahora cuentan que ya no se conforman con menos de 85 mil: 49 mil por historia y 35 mil de cuota social que repartirá Torres.

En Mar del Plata muchos se preguntan cuál es la historia y a qué flota amarilla refiere. La de hace 8 años atrás, con un poder de pesca mucho más limitado y sin coeficientes multiplicadores. O esta renovada y poderosa que es capaz de superar las 110 mil toneladas de captura en 4 meses de pesca. Casi lo que pesca en el mismo periodo, en otra fracción del año, 80 barcos tangoneros congeladores.

En esta flota también hay discrepancias en determinar cuál es la cifra de equilibrio entre el volumen y la rentabilidad. Una corriente prefiere que las 80 mil toneladas oficien de límite máximo para poder sostener los precios internacionales y que la tonelada no perfore el piso de los 7 mil dólares. Este año pescaron 86 mil y la mitad todavía no encuentra mercado donde colocarse.

En la vereda de enfrente están los que quieren más cuota, por encima de las 90 mil e incluso más cerca de las 100 mil toneladas. Que si hay recurso hay que pescarlo; venderlo al precio que sea es problema para los gerentes comerciales. La propia Conarpesa es de esa idea. Beneficios de ahorrarse millones en la liquidación de salarios fuera de convenio.

Hasta hace un par de meses la idea de funcionarios y lobbystas fijaba una captura máxima permisible de 237 mil toneladas para repartir. Ese dato figuraba en la planilla del Exxel que “Pepino” Buono, funcionario de la Subsecretaría de Pesca, llevaba y traía desde la Torre Bellini, donde se pulían los números.

Esa cifra incluía los permisos de pesca de todas las flotas, las cuotas sociales provinciales y la reserva de administración. Con tal de dejar conformes a todos los involucrados en el reparto nadie descarta que ese número crezca como la eslora del “Tritón I”.

Buen domingo.