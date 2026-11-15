Buenos Aires, 15 noviembre (NA) — En abril, el Índice del Argentino de a Pie ubicó la economía del hogar promedio en 61,8 puntos, o tensión contenida. Seis meses después, el indicador marca 72,6 puntos y cruza el umbral hacia Estabilidad Frágil, según la consultora Focus Market.

«En la medición del actual índice recogemos que los hogares que no llegaron a fin de mes bajaron de casi uno de cada tres a uno de cada cinco, y también disminuyó el recorte de alimentos. A pesar de esto, el salario formal solo igualó a la inflación en los últimos seis meses y las expectativas de mejora, que eran muy altas en marzo, se enfriaron. Evaluar la experiencia de los hogares en su realidad cotidiana nos permite acercarnos a cómo la gente siente el transitar diario del actual contexto económico», detalló Damián Di Pace, director de Focus Market.

¿Qué mide el índice?

El Índice del Argentino de a Pie no reemplaza al IPC ni al PBI, sino que los complementa con algo que los datos duros no muestran: la percepción y experiencia diaria de la economía.

Es un indicador híbrido que combina datos oficiales (salarios e inflación del INDEC y del Ministerio de Trabajo) con datos de percepción (encuesta de hogares de Focus Market).

El índice de este período arroja 72,6 puntos, más de diez puntos por encima de la edición anterior (61,8) y dentro de la zona de Estabilidad Frágil (70–80).

Esto significa que la economía del hogar promedio dejó atrás la presión sostenida de abril, pero el equilibrio sigue delgado: alcanza para sostenerse, no para estar cómodo.

Los tres pilares de percepción, juntos, aportaron poco más de dos puntos: el Ingreso real mejoró, el Consumo apenas cambió y las Expectativas retrocedieron levemente.

Actualmente, más de cuatro de cada diez hogares dijeron que pudieron ahorrar algo , y los que no llegaron a fin de mes bajaron de casi uno de cada tres a poco más de uno de cada cinco.

Por cada hogar que no llegó, ahora hay dos que ahorraron; en abril la relación era casi uno a uno. Gracias a esta mejora, el puntaje del pilar sube de 60,0 a 66,4.

En abril, la situación estaba muy dividida: había dos grupos grandes en los extremos y uno pequeño en el medio. Ahora, el grupo negativo es más chico y el positivo creció, así que el panorama es más favorable, aunque no igual para todos.

Detrás del promedio siguen existiendo realidades diferentes, y el 4% que usó crédito para gastos básicos no cambió.

Queda una pregunta, porque este avance contrasta con los datos oficiales que se verán en el pilar siguiente: en los últimos seis meses el salario formal apenas empató con la inflación.

Hay al menos dos lecturas posibles. Una es que la mejora de la percepción refleje la desaceleración de precios (la inflación mensual bajó de 3,4% en marzo a entre 1,7% y 1,9% en los últimos meses), que alivia el bolsillo aunque el salario real no crezca. La otra es que el salto salarial de febrero, cuando el RIPTE subió 5,4% frente a una inflación de 2,9%, haya dado un respiro que los hogares aún sienten.

Otro pilar analiza qué queda después de pagar lo esencial: ¿qué tuvo que recortar o dejar de lado el hogar para llegar a fin de mes?

El score del pilar sube de 55,9 a 57,8, el avance más modesto de los tres pilares que dependen de la encuesta. Dos de cada tres hogares siguen resignando algo, casi igual que en abril (69,5% entonces, 67% ahora). Lo que cambió es qué se recorta.

Los recortes en comida bajaron de uno de cada siete hogares a uno de cada nueve. Es la mejora más significativa del pilar porque la comida es el último escalón de ajuste: cuando se recorta ahí, no queda margen en otros rubros.

Que haya menos hogares en esa situación es coherente con la caída de quienes declaran que el sueldo no alcanzó. Aun así, más de uno de cada diez sigue ajustando el plato, y en una economía descrita como “estable” ese dato no debería naturalizarse.

También cambió cómo se reparten los recortes: bajaron las salidas y la comida, y subieron la ropa y los electrodomésticos. Una posible explicación es que, cuando el presupuesto mejora un poco, el ajuste pasa a gastos que se pueden postergar, como renovar la ropa o cambiar un electrodoméstico, antes que al ocio o la comida.

El grupo que espera “estar igual” creció más de ocho puntos, y también hay menos pesimistas. No hay una caída hacia el desánimo, sino un movimiento hacia el centro.

La esperanza y el temor pesan menos, y crece la expectativa de que todo siga igual. El hogar promedio ya no espera grandes cambios, ni positivos ni negativos.

Mientras la experiencia diaria mejoró (menos hogares que no llegan, menos recortes de comida), la mirada hacia el futuro se volvió más cauta. Una posible explicación es que las expectativas de abril anticipaban un alivio que en parte se cumplió, y que ahora, con una inflación mensual más baja pero un salario que solo empata, las personas ajustan sus expectativas a lo que ven.

El salario dejó de perder, pero todavía no gana. Entre febrero y agosto, el salario formal subió 14,3% y los precios 14,6%. El goteo que antes se veía, con la canasta adelantándose al sueldo, se frenó porque la inflación mensual bajó de 3,4% a menos de 2%. Pero empatar no es avanzar, y la inflación anual sigue cerca del 33%.

El margen de un salario formal promedio sobre el umbral de pobreza es hoy de 23,5%, unos $377.000 en un hogar tipo, y solo aplica a quienes están registrados.

El consumo mejora, pero a paso lento. Dos de cada tres hogares siguen resignando algo, casi igual que en abril. Lo que cambió es el último escalón: los recortes de comida bajaron de 14% a 11%. Es una mejora concreta, pero todavía uno de cada nueve hogares ajusta la comida.

El optimismo se enfrió, y no es casual. En abril, casi la mitad de los hogares esperaba mejorar aunque los datos no lo justificaban, y la nota advertía que la próxima edición mostraría si esa apuesta tenía sustento.

La respuesta es parcial: la inflación mensual se calmó, pero el salario solo la igualó. Las expectativas se ajustaron: hay menos esperanza y menos temor, pero más personas esperan seguir igual (35%).

Para pasar de “frágil” a “funcional” (80 puntos o más), la economía necesita algo que aún no se ve: que el salario deje de empatar con los precios y empiece a superarlos de forma sostenida. Hasta entonces, el índice muestra una economía que resiste. La próxima edición dirá si resistir alcanza para avanzar.

Agencia NA