El senador nacional Maximiliano Abad puso el eje en la pesca nuevamente al proponer su incorporación al proyecto de Régimen de Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el senador radical Eduardo Vischi y puesto a consideración del Senado de la Nación.

La inclusión, solicitada por el legislador marplatense, permitirá que el sector acceda a los incentivos previstos sin necesidad de alcanzar un monto mínimo de inversión, -tras la aprobación de la iniciativa- que apunta a empresas de tamaño intermedio que quedan fuera de los umbrales del RIGI.

Durante su intervención, Abad remarcó la importancia de generar herramientas para las empresas que necesitan ampliar su capacidad productiva, renovar equipamiento e incorporar tecnología. “En el caso de la pesca, esta medida impacta en ciudades como Mar del Plata: renovar embarcaciones e incorporar tecnología de conservación y procesamiento permite mejorar la seguridad y agregar más valor en tierra”, sostuvo. Y agregó: “también es importante por la retención de terneras para reposición, clave para ayudar a los productores en un contexto adverso marcado por el Súper Niño, que ya provocó fuertes pérdidas de ganado”.

El Senador Nacional también volvió a reclamar la eliminación de las retenciones a las exportaciones pesqueras. “No me voy a cansar de decirlo: una medida del Estado puede ser decisivo para que una empresa siga produciendo y una familia conserve su fuente de ingresos”, afirmó. En ese sentido, pidió una acción coordinada entre los distintos niveles del Estado para que la industria pesquera pueda sostener el empleo, competir y aprovechar las oportunidades del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Abad explicó que el régimen busca alcanzar a empresas que, por su escala, quedan fuera de otros esquemas de promoción de inversiones. La propuesta contempla incentivos fiscales, estabilidad fiscal y condiciones para impulsar la producción. “Una empresa con capacidad para crecer merece respaldo, cualquiera sea su tamaño”, expresó, al destacar también la importancia del acceso al crédito y de generar condiciones para las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, el legislador sostuvo: “El desarrollo de un país se construye con miles de emprendedores y empresarios que pueden dar un paso más si encuentran las condiciones para hacerlo. Este régimen ayuda a abrir ese camino”. Y concluyó: “Yo no tengo ninguna duda: para salir adelante, la Argentina necesita desplegar toda su fuerza productiva”.