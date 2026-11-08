Desde que un asesor de Juan Antonio López Cazorla apretó el botón que le dio ingreso en el sistema a la documentación administrativa que configuró el proceso de cuotificación de centolla hasta que el Consejo Federal Pesquero lo recibió, aprobó y firmó la Resolución 16/2026 pasaron tan solo 72 minutos.

Así de rápidos, expeditivos y opacos actúan los actores de la administración pesquera libertaria. Los fantasmas que mueven los hilos en las sombras y los que ponen la cara y la firma a las decisiones. Tal como lo anunciamos la semana pasada desde esta misma columna, el reparto de la centolla hasta el 2041 ya estaba definido desde hacía meses. Solo faltaba ver en qué forma lo hacían. Y acá vale un elogio…, esta banda de voraces se supera día a día.

Al lado de las graves falencias jurídicas que muestra el reparto de las casi dos mil toneladas de centolla a tres empresas, pertenecientes a dos grupos empresarios, uno ruso y otro canadiense, lo de la aprobación express es tan solo una mancha más a un tigre que está irreconocible de tanta mugre.

Por primera vez en la historia de las especies cuotificadas, el Consejo Federal Pesquero acababa de avasallar derechos y atributos provinciales al cuotificar centolla por 15 años en áreas de jurisdicción provincial de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

¿Esto mismo piensan hacer para la cuotificación de langostino? Traigan pochoclos porque se judicializa en tres, dos…

La Provincia de Buenos Aires votó en contra y planteó objeciones de gravedad institucional. Santa Cruz se abstuvo y reconoció que el proceso comprometía la administración provincial de las 345 toneladas de centolla que manejaba hasta ese momento. Ahora le dieron 24,5 toneladas. Chubut manejaba 262 toneladas y después de la intervención incostitucional ahora recibirá como cuota social lo mismo que Santa Cruz. Lo de Tierra del Fuego es aún más paupérrimo. Solo le dieron 3 toneladas.

Todo es terrible. Hasta que “la autoridad de aplicación a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera calculará anualmente el volumen en toneladas de cada CITC asignada a cada buque por zona”. El artículo 9 de la Ley Federal de Pesca establece que será función del Consejo Federal Pesquero, entre otras, establecer la CMP por especie y establecer la cuota anual por buque.

El Acta 30 del Consejo quedará como el más claro ejemplo de resignación de soberanía avalada por los propios representantes de Chubut y Tierra del Fuego quienes votaron en favor de este engendro jurídico.

A los consejeros Andrés Arbeletche y Diego Marzioni les debería costar mucho poder volver a sus provincias luego de semejante afrenta. Permitir que Nación cuotifique dentro de las 12 millas que son de dominio público provincial viola las propias leyes provinciales que regulan y ordenan el manejo de los recursos en el área. Chubut por lo pronto perdió 240 toneladas para repartir como cuota social.

El mamarracho jurídico que parió el Consejo Federal Pesquero esta semana abre innumerables interrogantes. ¿Qué seguridad jurídica pueden tener las empresas tenedoras de cuota por 15 años pero con permisos provinciales mucho más efímeros que ese plazo?.

¿Invertirán por 15 años o por uno solo?. ¿Qué puede pasar con la cuota si las provincias revocan los permisos?. Preguntas que cobran otra dimensión si aplican el mismo esquema inconstitucional para el reparto del langostino. Y así parece.

Al revisar todo el proceso florecen otras perlitas que delatan la impunidad con la que se manejan. Por ejemplo, se fijó como porcentaje máximo de concentración de CITC por empresa o grupo empresario el 45% de la CMP por cada zona.

Pero en la mayoría de las zonas cuotificadas el conglomerado ruso conformado por Centomar y Bentónicos de Argentina excede ese porcentaje. En la Zona C I y C II Centomar alcanza el 61,4%. En la Zona C IV la empresa Bentónicos con los barcos Tango I y Tango II llega al 75,8%. Lo mismo ocurre en la Zona C V, que su participación en las capturas llega al 68,5%.

A diferencia con la recuotificación de merluza hubbsi en el 2024, acá no hubo un canon por la asignación de la cuota. Ese dato, para los mal pensados, es la huella que dejó marcada el autor intelectual del proyecto, Mauricio Remes

El ex director Nacional en tiempos de Macri presidente, asesora desde hace algunos años a las empresas rusas, las grandes ganadoras del reparto con 1849,6 toneladas asignadas. Son las que más hubiesen tenido que pagar -casi un millón de dólares- si fijaban el canon.

La cifra no es antojadiza. La centolla paga 745 UP por derecho único de extracción. Cada unidad de pesca (UP) tiene el valor de un litro de gas oil. Seguro usaron parte de ese millón para cosas más importantes.

Al punto ganadores que por excederse en el límite de concentración por zona, recibieron 313 toneladas. O mejor dicho, si la autoridad de aplicación tuviera un gramo de dignidad debería quitárselas y asignarlas a la Reserva de Administración como ya ocurrió en otras pesquerías certificadas.

Para que vean la diferencia de roles en la pesquería, a Wanchese, el actor de reparto en esta historia, le asignaron 232 toneladas en total. ¿Las aceptará? Tiene tiempo hasta el último día hábil de este 2026.

El resto de los actores de la industria mira de costado pero no despreocupados. Más allá que se trate de una pesquería pequeña en el tablero nacional, lo que alarma son las formas con que se forzó el proceso; las leyes que se llevaron puestas en el camino.

Tan a pequeña escala es la centolla que todo se resumió en un power point expuesto por Juan José “Pepino” Buono, director de Administración Pesquera, en la previa de la sesión del jueves junto a Juampi Schiutto, el director de Control y Fiscalización Pesquera e impulsor de varias cajas negras de recaudación.

“Ha sido la mejor presentación de la historia”, ponderó un Juan Antonio López Cazorla emocionado por lo que acababa de ver. Los que asistieron junto con el Subsecretario de Pesca advirtieron las groseras irregularidades que contenía el proyecto y pensaron que era un globo de ensayo.

Al otro día no podían creer que a las 13:12 ingresara para su tratamiento en la sesión del Consejo y aprobado por mayoría. En tan solo 78 minutos después del pase.

Buen domingo.