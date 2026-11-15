Se terminó la ilusión de Alvarado. El conjunto marplatense quedó eliminado de la Reválida del Torneo Federal A luego de igualar sin goles frente a Sarmiento de La Banda, en el partido de vuelta de los cuartos de final disputado este domingo en el estadio José María Minella.

El equipo dirigido por Pablo Martel necesitaba ganar por cualquier diferencia para revertir la serie y aprovechar la ventaja deportiva que tenía por su ubicación en la fase regular. Sin embargo, pese a asumir la iniciativa y generar algunas situaciones de peligro, no encontró los caminos para quebrar la resistencia del conjunto santiagueño.

Alvarado tuvo sus oportunidades, especialmente a partir de la búsqueda ofensiva y los intentos de aprovechar el juego aéreo de Sosa. El arquero Juan Mendonca fue una de las figuras de la visita, con intervenciones importantes para sostener el cero. También hubo una intervención decisiva sobre la línea para evitar la caída del arco de Sarmiento.

En el complemento, el Torito intensificó la presión y buscó por diferentes vías el gol que le permitiera igualar la serie. Los ingresos desde el banco intentaron darle mayor profundidad al equipo, pero la falta de precisión en los metros finales terminó condicionando sus posibilidades.

El encuentro también tuvo momentos de tensión y polémica. El comienzo se demoró más de 20 minutos por un inconveniente registrado en el sector de vestuarios de los árbitros. Sobre el cierre, además, fueron expulsados los entrenadores Pablo Martel y Julio Díaz.

Finalmente, el marcador no se modificó y Sarmiento de La Banda hizo valer el triunfo por 1-0 conseguido en el partido de ida para quedarse con la clasificación a las semifinales, donde enfrentará a Cipolletti.

Para Alvarado, en cambio, el empate significó el final de una temporada que había comenzado con la expectativa de regresar a la Primera Nacional. El equipo marplatense tendrá que volver a empezar el próximo año en el Federal A, con el desafío de reconstruir sus aspiraciones y buscar nuevamente el camino hacia la segunda categoría del fútbol argentino.