Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvo este sábado a un hombre en Mar del Plata, luego de que fuera sorprendido con elementos sustraídos de la vía pública. Al identificarlo, se constató que tenía un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió en el barrio San Carlos, donde efectivos del Operativo Seguridad Mar del Plata (OSMP) de la Prefectura, en el marco del Plan 90/10 dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional, realizaban tareas de patrullaje.

Durante el recorrido, los uniformados fueron alertados a través de la frecuencia policial 911 sobre la sustracción de cables de electricidad en inmediaciones de la calle Almafuerte al 300. Según se informó, el responsable se había dado a la fuga y se aportaron características físicas y de vestimenta para facilitar su identificación.

Ante esta situación, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió a los efectivos localizar e interceptar al sospechoso a unos 100 metros del lugar. El hombre llevaba consigo una bolsa con cables y una lámpara LED, por lo que fue aprehendido.

Posteriormente, al identificarlo e ingresar sus datos en el sistema informático 911, se constató que registraba un pedido de captura vigente, librado por la Justicia hacía más de un año.

Intervino en el hecho la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo de la Canale, que dispuso el secuestro de los elementos y el traslado del detenido, de 36 años y nacionalidad argentina, a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Hurto frustrado en el puerto

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvieron este viernes en Mar del Plata a un hombre y una mujer que intentaron perpetrar un hurto en la zona del paseo portuario de la ciudad.

Personal de la Fuerza tomó conocimiento del ilícito, ocurrido en jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional, y desplegó un operativo para dar con los responsables.

En ese contexto, la pareja emprendió la fuga a pie en dirección hacia una de las salidas del sector portuario, mientras era perseguida por un testigo.

La situación llamó la atención de efectivos apostados en la zona, quienes rápidamente intervinieron e interceptaron a ambos sospechosos a escasos metros de la dependencia de la Prefectura en la ciudad y a unas dos cuadras del lugar donde se había producido el hecho.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 14, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien ordenó recibir declaración a la víctima y al testigo. Asimismo, el hombre y la mujer, ambos de nacionalidad argentina y mayores de edad, fueron notificados de su imputación en una causa penal caratulada «Tentativa de hurto».