En el marco del Día Mundial sin Alcohol, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dio a conocer los resultados de los operativos realizados entre el inicio de la gestión de Martín Marinucci, en 2025, y el 31 de octubre de 2026. Durante ese período, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial llevó adelante 5.075 operativos de fiscalización, realizó 622.834 testeos de alcoholemia y detectó 7.745 casos positivos.

Uno de los indicadores más relevantes es la disminución de la positividad en los controles, que pasó de niveles cercanos al 5% a ubicarse en torno al 1,2%, según los registros oficiales.

“Alcohol Cero no es solamente una ley, es una política pública que vino a cambiar una cultura vial en la provincia de Buenos Aires”, destacó Marinucci.

En esa línea, el ministro remarcó la importancia de sostener la presencia del Estado en las rutas y caminos bonaerenses.

“Cada conductor que detectamos alcoholizado es un riesgo que logramos retirar de nuestras rutas. Detrás de cada control hay una decisión política: cuidar la vida de las y los bonaerenses. Para eso me convocó el gobernador Axel Kicillof y con ese objetivo trabajamos todos los días”, expresó Marinucci.

Como parte de esta política integral, el Ministerio también fortaleció el trabajo articulado con los gobiernos locales mediante la entrega de alcoholímetros a 120 municipios bonaerenses, ampliando la capacidad de prevención y fiscalización en todo el territorio provincial.

A su vez, se incorporaron cámaras digitales de última generación y puestos de monitoreo vial en corredores estratégicos, que permiten detectar conductas de riesgo como la utilización del teléfono celular al volante y la falta de uso del cinturón de seguridad.

Estas herramientas se complementan con operativos dinámicos en rutas, autopistas, accesos y centros urbanos, además de jornadas de concientización en escuelas, capacitaciones para agentes municipales y acciones conjuntas con los gobiernos locales.

“La seguridad vial no se construye solamente con controles. Se construye con educación, conciencia y un Estado presente que asume la responsabilidad de cuidar a su gente. Cada vida que logramos proteger es el verdadero resultado de esta política pública”, concluyó Marinucci.

De esta manera, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, conducido por Martín Marinucci, reafirma una política pública sostenida en el tiempo, que no se limita a realizar más controles, sino que busca transformar conductas, generar conciencia y consolidar una nueva cultura vial.

Con prevención, educación, tecnología y presencia permanente del Estado, la gestión del gobernador Axel Kicillof continúa trabajando para reducir la siniestralidad y salvar vidas en cada ruta, acceso y camino bonaerense