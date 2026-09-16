La concejala Eva Ayala (AM-MDF) volvió a poner el foco sobre las condiciones técnicas de los colectivos que prestan el servicio de transporte público en Mar del Plata, luego de que una unidad de la línea 581 sufriera el desprendimiento de su eje trasero en el barrio Félix U. Camet.

Frente a este nuevo episodio, reclamó una revisión técnica extraordinaria para el 100% de las unidades que circulan por la ciudad.

“Si se miran solo los papeles, aparentemente todas las unidades pasaron la verificación. Pero los hechos demuestran que las que estaban supuestamente aprobadas son desmentidas por la realidad”, sostuvo la edil, quien advirtió sobre la falta de certezas respecto del control municipal de las condiciones técnicas y de mantenimiento de los colectivos.

Ayala anunció que impulsará un proyecto de ordenanza para establecer, dentro de los próximos 30 días, una nueva VTV obligatoria para toda la flota.

La iniciativa propone además que los procedimientos sean monitoreados y auditados por representantes de la Facultad de Ingeniería, el Colegio de Ingenieros y docentes de la Escuela de Formación Profesional de SMATA, a los que definió como actores idóneos e independientes.

La concejala cuestionó que las verificaciones técnicas actualmente aprobadas queden bajo sospecha cada vez que se produce un nuevo desperfecto grave. “Es ridículo y una falta de respeto que cualquier vecino pague multas por no tener la VTV al día y que los colectivos del servicio público de transporte, que trasladan decenas de miles de pasajeros todos los días, anden perdiendo los pedazos por la calle”, afirmó.

El proyecto será presentado para que sea tratado sobre tablas en la próxima sesión del Concejo Deliberante, prevista para el jueves 24. “El abandono cuesta vidas. Acá también hace falta un intendente”, concluyó Ayala.

