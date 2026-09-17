Después de varios días de frío, las jornadas primaverales dirán presente en el sudeste bonaerense.

El sistema de alta presión que se centró en superficie sobre la provincia de Buenos Aires y favorecía las heladas matinales, tuvo un rápido desplazamiento al noreste.

Esto ocasiona el retorno de la circulación de viento del nor-noreste en toda la capa baja de la atmósfera sobre el centro y norte del país a partir del jueves, dando el puntapié inicial para la recuperación de las temperaturas.

Se estima que hasta el domingo inclusive, las tardes tengan máximas de 20° con cielo poco nuboso en toda la región.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar sobre la tarde-noche del mismo domingo con un período de inestabilidad debido al ingreso de un frente frío que modificará el panorama en el inicio de la próxima semana.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío y húmedo a templado por la tarde. Cielo cubierto con neblinas a despejado. Viento leve a moderado del sector norte/noroeste. La temperatura mínima se estima en 3° y la máxima en 21°.

Reporte @sebapagliarino