La Feria Internacional Portuaria (FIP) 2026 comenzará este jueves en Mar del Plata con una convocatoria que ya superó los 1.300 inscriptos. El encuentro reunirá durante las próximas jornadas a referentes de la actividad portuaria, naval, pesquera, logística y energética.

Mar del Plata se prepara para convertirse desde este jueves en punto de encuentro de buena parte de la cadena productiva vinculada al mar. La primera edición de la FIP 2026 abrirá sus puertas en el Sheraton Mar del Plata Hotel, con una convocatoria que ya alcanzó a más de 1.300 personas inscriptas.

La cifra representa un respaldo a la propuesta de generar un espacio de articulación técnico-comercial para sectores estratégicos de la economía marítima. La FIP apunta a vincular infraestructura portuaria, logística, energía, industria naval, pesca e innovación tecnológica.

La agenda contempla paneles, conferencias, espacios de intercambio y actividades destinadas a analizar los desafíos y oportunidades del sistema marítimo y portuario argentino. Entre los ejes anunciados aparecen la sustentabilidad de los puertos, la denominada Blue Ports Initiative, innovación y tecnología, energía, infraestructura logística, desarrollo territorial e industria naval.

La realización de la FIP fue además declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon

Desde la organización destacaron que el nivel de inscripciones constituye una señal concreta de la expectativa generada por esta primera edición y del interés del sector portuario, naval y pesquero del litoral marítimo nacional.

Con Mar del Plata como sede, la FIP 2026 buscará durante los próximos días poner en común proyectos, conocimientos, tecnología y oportunidades de negocios, con una mirada puesta en el desarrollo de la actividad marítima y su vinculación con los mercados nacionales e internacionales.