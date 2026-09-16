Santa Celina será escenario el sábado de una verdadera fiesta del rugby. El plato fuerte, a las 16.30, será el clásico que Mar del Plata Club y Sporting animarán por el Torneo Regional Pampeano A que una vez más tiene a ambos peleando bien arriba. Pero antes habrá una variada actividad con participación de los más chicos, los equipos juveniles y hasta el seleccionado marplatense de M17 jugando por el Campeonato Argentino.

La actividad comenzará por la mañana con un encuentro de rugby infantil desde las 10 que concentrará a los chicos de Mar del Plata Club, Sporting, San Ignacio y Pueyrredon.

Para las 11.30 está previsto el duelo de la M19 de Mar del Plata Club ante Los Cardos de Tandil y en simultáneo el clásico de preintermedia. A las 13, Mar del Plata Club y Sporting volverán a verse las caras en el duelo de intermedia.

Desde las 15 se jugará el partido de la segunda fecha del Torneo Argentino M17 entre el seleccionado de la Unión de Rugby de Mar del Plata y el combinado de la Unión de Rugby Del Oeste de Buenos Aires. Los dos vienen de ganar en su debut, en el marco del grupo 4 de la Zona Ascenso: Mar del Plata venció 35 a 26 Chile y UROBA hizo lo propio con San Juan por 21 a 17.

A continuación, desde las 16.30, se jugará el clásico entre Mar del Plata Club y Sporting por la duodécima fecha del Regional Pampeano A y con la punta en disputa. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, los de Santa Celina lideran con 46 puntos y los maristas lo siguen con 45. Los dos ya se aseguraron un lugar en semifinales pero pelean por quedarse con el «1» de cara a los cruces.

Más allá del súper sábado del rugby, Mar del Plata Club tendrá también importante actividad con dos de sus equipos de hockey de la Línea B. A las 15.30 la intermedia jugará con Talleres, duelo que se repetirá desde las 17 con la primera división, que está peleando por el ascenso y disputará un cotejo clave ante las portuenses.