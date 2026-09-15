En su segunda jornada, la natación volvió a brillar y consiguió tres medallas doradas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Macarena Ceballos se impuso en los 200m pecho con récord sudamericano y también ganó en la posta 4×100 combinada femenina junto Cecilia Dieleke, Andrea Berrino y Laila Chain. Dieleke, además, ganó la prueba de los 100m espalda.

En el Centro Acuático Provincial, Argentina también sumó dos plateadas con Santiago Grassi (50m mariposa) y Laila Chain (400 combinados) y dos de bronce Ulises Cazau (50m mariposa) y Martina Barbeito (200m pecho).

La gimnasia artística tuvo su jornada de all-around femenino, logró dos doradas con Julieta Lucas y también se subió a lo más alto del podio en Equipo, rompiendo la hegemonía brasileña de más de 30 años, mientras que Emilia Acosta se quedó con el bronce. «La verdad que estoy muy feliz y contenta, porque fue un torneo que de locales pudimos lograr el oro. Estoy muy agradecida con toda la gente que vino a alentarnos, la verdad que se sintió muy lindo contar con su apoyo», expresó Lucas.

La esgrima también proporcionó tres medallas: Isabel Di Tella le ganó a la peruana María Doig por 15-12 y se quedó con la dorada en Espada Individual. En la rama masculina, Augusto Servello le ganó la final de florete a Andrea Nigosanti en un duelo de compatriotas.

Los e-sports debutaron y Argentina tuvo una destacada actuación con Daniela Arias, que superó por 7-6 a la peruana Pérez con un gol en el alargue y consiguió la medalla dorada en FC femenino. Además, Bruno Coleff logró la plateada en Assetto Corsa GT y Lautaro Zuviría se quedó con la de bronce en EA Sports FC.