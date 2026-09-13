En un momento histórico para el deporte argentino se inauguraron en Rosario los XVII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con un acto que se llevó a cabo en el Monumento Nacional a la Bandera con la participación de los atletas de las 15 delegaciones que estarán en la competencia multideportiva que se desarrollará hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe, Rafaela y Mar del Plata.

En la ceremonia, que contó la identidad de Santa Fe combinando música, danza, teatro y tecnología, estuvo presente el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el presidente de la Organización Deportiva Sudamericana y del ENARD, Mario Moccia, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

La delegación argentina, que tiene 658 integrantes, estuvo encabezada por el palista Rubén Rézola y la jugadora de hockey Sofía Cairó quienes fueron los encargados de llevar la Bandera nacional. La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que durante dos semanas competirán en 60 disciplinas.

El punto cúlmine de la ceremonia se dio con el encendido del pebetero de los Juegos que estuvo a cargo de la ex jugadora de Las Leonas, Luciana Aymar. El acto da paso al inicio de la competencia deportiva que se desarrollará durante dos semanas en Rosario, Santa Fe y Rafaela -Paraná, Mar del Plata y Vicente López son subsedes- y tiene a la Argentina como sede por tercera vez en su historia.

Soledad Pastorutti fue la protagonista del espectáculo musical entonando el himno oficial de Santa Fe 2026, “Late el Sur”. Además, se presentaron Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán.